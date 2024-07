Jeśli dziecko nie chce chodzić do przedszkola, należy szczerze z nim porozmawiać. Jeżeli nie potrafi wyjaśnić, dlaczego nie lubi przebywać w placówce, być może potrzebuje jedynie czasu na zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu. Warto wypróbować metodę zegara adaptacyjnego oraz bajki terapeutyczne.

Niechęć do przedszkola – jak pomóc dziecku?

Ważne jest, żeby nastroić dziecko pozytywnie , zanim dziecko będzie uczęszczało do przedszkola – opowiedzieć o rówieśnikach, zabawkach i zabawach grupowych.

Szczera rozmowa – klucz do poradzenia sobie z niechęcią do przedszkola

Jeśli dziecko nie chce chodzić do przedszkola, należy zacząć od rozmowy z nim i wychowawcą. Zdiagnozowanie przyczyny jest podstawą do wyeliminowania problemu. Być może dziecko nie lubi którejś osoby, boi się nauczyciela, innego przedszkolaka lub rozłąki z rodzicem. Czasami przyczyną niechęci do przedszkola jest jednorazowa sytuacja, np. kłótnia z kolegą lub koleżanką.

Co robić by zachęcić dziecko do przedszkola?

Zdarza się, że dziecko zniechęca się do przedszkola, ponieważ nie ma tam swojej ulubionej zabawki. W takiej sytuacji można zapytać pedagoga, czy możliwe jest przynoszenie rzeczy z domu. Jeśli tak, nie ma przeciwwskazań, by umożliwić dziecku zabranie ze sobą ulubionej zabawki. Jeżeli nie, należy wytłumaczyć dziecku, że takie są zasady i zilustrować to przykładem (można zapytać, jakby się czuło, gdyby koleżanka przyniosła piękną lalkę i nie pozwoliła jej nikomu dotykać, albo ktoś by niechcący zniszczył zabawkę). Niektóre dzieci nie chcą chodzić do przedszkola, ponieważ nie potrafią znieść rozłąki z rodzicem. W wielu placówkach jest tzw. okres adaptacyjny – rodzic przebywa wówczas w przedszkolu razem z dzieckiem, najpierw cały dzień, później coraz krócej. Dobrym sposobem na pokonanie niechęci do przedszkola jest tzw. zegar adaptacyjny – warto pokazać na największym zegarze w przedszkolu wskazówkę, która pokazuje godzinę, o której odbieramy dziecko i powiedzieć „Zobacz, jak ta wskazówka dojdzie do tej cyferki, mama lub tata przyjdą po ciebie do przedszkola”. Bardzo ważna jest konsekwencja i dotrzymywanie słowa. Zapewni to dziecku poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Aby opanować lęk przed przedszkolem, warto czytać dziecku tzw. bajki terapeutyczne, w których przedstawione są historie dzieci, które borykają się z podobnymi problemami, jak nasza pociecha, ale zdołały je pokonać. Czasami obawa przed przedszkolem wiąże się z nieporadności dziecka, dlatego warto nauczyć je samodzielności – wiązania sznurowadeł, wycierania pupy, ubierania i rozbierania się, trzymania sztućców. Warto w pierwszych dniach wybierać ubrania razem z dzieckiem (im mniej guzików, suwaków, sznurowadeł, tym lepiej).