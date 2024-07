Pierwsze dni w przedszkolu to często bardzo trudny czas dla malucha. Nowe otoczenie i rozłąka z rodzicami mogą być przyczyną poważnego stresu. Dodatkową trudnością może być też bunt, który przechodzą dzieci w wieku przedszkolnym. Wsparcie rodziców i wcześniejsze dokładne omówienie tematu z pociechą powinny załagodzić sytuację.

Pierwsze dni w przedszkolu – jak przygotować dziecko

Czas, w którym decydujemy się posłać dziecko do przedszkola jest trudny, zarówno dla nas, jak i dla niego. Najtrudniejsza jest rozłąka. Dziecko dotychczas spędzające całe dnie z rodzicem lub dziadkami musi przeorganizować cały swój grafik. Jego świat zostaje wywrócony do góry nogami. Dlatego bardzo ważne jest, aby odpowiednio wcześniej przedyskutować z maluchem wszystkie tematy związane z przedszkolem i wyjaśnić jak teraz będzie wyglądał jego dzień. Opowiedzieć na czym polega chodzenie o przedszkola, co tam będzie robił. Najlepiej zrobić to już na 2-3 tygodnie wcześniej.

Pierwszy dzień w przedszkolu – jak się zachować?

Ważne jest, aby nie spóźniać się i nie robić rano niczego w pośpiechu, szczególnie w pierwszych dniach. Zdenerwowanie wynikające z braku czasu udzieli się dziecku i z pewnością nie pomoże w przełamaniu strachu przed nowym miejscem. Nie należy też przedłużać rozstania. To trudny moment dla obu stron, ale wydłużanie pożegnania pogorszy tylko sytuację. Z szatni dziecko zostanie odprowadzone na salę, nie musimy się już o nic martwić. Największym błędem jest zabranie dziecka z powrotem do domu ponieważ płacze. Da mu to przewagę, i skoro raz się udało wymusić konkretne zachowanie w ten sposób, bardzo trudno będzie zmienić takie zachowanie. Nie należy się również spóźniać po dziecko, ale odbierać o czasie.

Przekupywanie pociechy słodyczami albo zabawkami za to, że pójdzie o przedszkola jest bardzo niewskazane, utrwali się wówczas zły nawyk, który będzie trudny do przezwyciężenia. Przedszkole to bardzo przyjemne miejsce, gdzie dziecko poznaje rówieśników, uczy się piosenek, wierszyków, rozwija się pod okiem specjalistów i kształtuje swoje umiejętności społeczne.

