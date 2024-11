To już koniec 15. edycji "Tańca z Gwiazdami". Ten finał przejdzie do historii nie tylko za sprawą spektakularnego zwycięstwa Vanessy Aleksander i Michała Bartkiewicza, ale również dzięki poruszającym występom finalistów, którzy dali z siebie wszystko, a na parkiecie zatańczyli niemal tak jak podczas konkursu tanecznego. Z edycji na edycję widać, że poziom jest coraz wyższy i nawet Iwona Pavlović nie ma zbyt wielu okazji, aby przyznawać niskie noty. Po finale uczestnicy tłumnie opuścili studio "Tańca z Gwiazdami". Co tam się działo? Zobaczcie sami!

Nie do wiary, co działo się za kulisami finału "Tańca z Gwiazdami"

Vanessa Aleksander, Julia Żugaj i Maciej Zakościelny to finaliści 15. edycji "Tańca z Gwiazdami", którzy zaprezentowali poziom jak z turnieju tańca towarzyskiego. Jurorzy nieustannie komplementowali ich występy i po pierwszej serii pełnej energicznych i ognistych tańców przyszedł czas na poruszający freestyle. Maciej Zakościelny i Sara Janicka sprawili, że jurorzy i zgromadzone na widowni gwiazdy ocierały łzy wzruszenia, a potem przyszedł czas na wyjątkowy występ Vanessy Aleksander i Michała Bartkiewicza, który wydaje się, że ostatecznie przypieczętował ich drogę do zwycięstwa. Kryształową Kulę w 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" otrzymała Vanessa Aleksander i jako jedyna dostała w finale aż 120 punktów.

Wielki finał "Tańca z Gwiazdami" uświetniły swoją obecnością wielkie gwiazdy. Jako pierwsze zaśpiewały Maryla Rodowicz i Roksana Węgiel, potem swoim głosem oczarowała publiczność Edyta Górniak, a na koniec pojawiła się Blanka i jednocześnie została ogłoszona pierwszą uczestniczką 16. edycji. A co działo się po finale? Zobaczcie tylko te zdjęcia!