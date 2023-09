Wzrost zarażeń na koronawirusa sprawił, że cała Polska została objęta żółtą strefą i stopniowo są wprowadzane nowe obostrzenia. Nie dotyczą one jednak edukacji, co prawda ilość szkół pracujących w trybie hybrydowym stale się zwiększa, ale rząd nie podjął jeszcze decyzji o przejściu na tryb zdalny. Nie zgadza się z tym część środowiska nauczycielskiego. Przemysław Staroń, Nauczyciel roku 2018, w wywiadzie dla Radia Zet powiedział wprost, że szkoły powinny zostać zamknięte, mimo że Polska nie jest przygotowana na naukę zdalną: Oczywiście, że Polska jest nieprzygotowana na naukę zdalną, ale kiedy mamy na szali zdrowie i życie i bardzo kiepski stan kształcenia, to nie mam wątpliwości co jest ważniejsze. Szkoły absolutnie powinny być zamknięte - powiedział Przemysław Staroń w programie Gość Radia ZET. Według pedagoga sytuacja kształcenia i tak jest na złym poziomie, dlatego powinniśmy zadbać przede wszystkim o zdrowie. Przemysław Staroń podkreśla też, że decyzje podejmowane przez rząd często wydają się zupełnie przypadkowe: Ludzie, którzy kompletnie się nie znają ani na edukacji ani na zarządzaniu kryzysowym ani na biologii, wirusologii podejmują decyzje, które mam wrażenie, że są losowane w paczce po chipsach: A, dobra, no to teraz tak - dodał pedagog. Jakie rozwiązanie zdaniem Przemysława Staronia sprawdziłoby się w sytuacji epidemii? Przemysław Staroń proponuje rozwiązanie, które zdaniem pedagoga sprawdziłoby się w obecnej sytuacji i dzięki niemu udałoby się uniknąć całkowitego zamykania szkół. Pedagog proponuje, aby starsze dzieci uczyły się zdalnie: Można oddzielić osoby, które uczą się w szkole średniej czy późnych klasach podstawówki i powiedzieć, że te osoby mogą się uczyć zdalnie. Dzięki temu młodsze dzieci mogą...