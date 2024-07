Antykoncepcja bez recepty to metoda między innymi dla osób, które obawiają się efektów ubocznych związanych ze stosowaniem antykoncepcji hormonalnej. Bez recepty można dostać prezerwatywy oraz globulki, żele i pianki plemnikobójcze.

Prezerwatywy

Prezerwatywy są najłatwiej dostępnym środkiem antykoncepcyjnym. Można kupić je w niemal każdym kiosku, każdej aptece i drogerii, a także na stacjach benzynowych. Ich skuteczność antykoncepcyjna zależy między innymi od tego, czy nie mają wad jakościowych i czy są właściwie stosowane. Prezerwatywa musi zostać prawidłowo założona, tak, żeby nie było w niej powietrza i żeby ściśle przylegała do członka, prawidłowo zdejmowana, tak, żeby nasienie nie wydostało się z prezerwatywy. Należy pamiętać, że każdej prezerwatywy można użyć tylko raz. Prezerwatywy w około 98 procentach przypadków okazują się skutecznym zabezpieczeniem przed ciążą. Ich stosowanie zmniejsza ponadto ryzyko zarażenia się chorobą weneryczną. Niektórzy skarżą się jednak na to, że brak bezpośredniego kontaktu ciała z ciałem osłabia doznania.

Globulki, żele i pianki plemnikobójcze

Globulki antykoncepcyjne zaliczane są do chemicznych metod antykoncepcji. Po wprowadzeniu do pochwy rozpuszczają się, tworząc piankę plemnikobójczą. Globulka powinna zostać zaaplikowana około 15 minut przed stosunkiem. Plemnikobójcze działanie mają też inne spermicydy: żele i pianki antykoncepcyjne. Sposób ich aplikacji jest nieco inny niż w przypadku globulek, ponieważ nie wkłada się ich do pochwy, a wlewa do niej za pomocą specjalnego aplikatora. Środki te również należy zastosować na około 15 minut przed stosunkiem. Jednorazowa aplikacja wystarcza tylko na jeden stosunek zakończony ejakulacją. Niestety u niektórych kobiet chemiczna antykoncepcja wywołuje nieprzyjemne pieczenie lub swędzenie, może też prowadzić do ubytków błony śluzowej i zwiększyć przez to ryzyko wystąpienia infekcji intymnej. Środki plemnikobójcze, obecne w globulkach, żelach i piankach, mogą też wywoływać reakcję alergiczną u stosujących je osób.

Czy antykoncepcja bez recepty jest skuteczna?

Antykoncepcja chemiczna jest mniej skuteczna od hormonalnej, ale wywołuje mniej efektów ubocznych. Spermicydy wykazują zaledwie 70-80 procentową skuteczność, jeśli są stosowane jako jedyny środek antykoncepcyjny. Wbrew obiegowej opinii nie powinno jednak używać się ich razem z prezerwatywami, ponieważ mogą naruszyć ich strukturę, a przez to osłabić skuteczność antykoncepcyjną. Większą pewność dają prezerwatywy, pod warunkiem jednak, że są prawidłowo używane.

