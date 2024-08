Przede wszystkim kojarzona jest z rolą Kingi w "M jak miłość", ale teraz widzowie będą mogli oglądać ją w konkurencyjnej stacji w aż dwóch formatach. W rozmowie z naszym reporterem aktorka opowiedziała o kulisach show, które lada moment wystartuje na antenie. Okazało się, że praca nad nim nie była dla niej łatwym orzechem do zgryzienia.

Chociaż na szklanym kranie gości od przeszło 20 lat, do tej pory fani kojarzyli ją głównie z rolą w "M jak miłość". Kasia Cichopek pojawia się w serialu od samego początku i to właśnie z Telewizją Polską, na antenie której emitowany jest format, jest nieprzerwanie związana. W końcu jednak aktorka zaczęła szukać nowych wyzwań i została współprowadzącą "Pytania na śniadanie". Na początku tego roku musiała jednak pożegnać się z programem, ale na otarcie łez szybko przyszedł Polsat, który zaoferował jej współpracę.

Jak więc wiadomo, od września będziemy mogli oglądać ją z Maćkiem Kurzajewskim w roli prowadzących nowej śniadaniówki stacji - "Halo, tu Polsat"! Oprócz tego od 4 września emitowane będzie nowe show - "Moja mama, twój tata", którego Kasia również została gospodynią. W rozmowie z naszym reporterem opowiedziała o pracy na planie.

Okazało się, że Kasi Cichopek nie było łatwo przywyknąć do pracy nad tego typu formatem, a to dlatego, że po raz pierwszy w swojej karierze... nie miała scenariusza! Aktorka musiała więc iść na zupełny żywioł i przekroczyć swoją granicę komfortu.