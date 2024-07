Krzywe zęby nie są wyłącznie problemem estetycznym. Nieprawidłowo ustawione zęby są bardziej podatne na choroby, łatwiej ściera się z nich szkliwo, a w niektórych przypadkach mogą one uciskać na nerwy i powodować bóle głowy. Choć aparaty na zęby nie są już powodem do wstydu, stanowią spory wydatek, dlatego warto spróbować domowych sposobów na to, jak wyprostować zęby bez aparatu. W przypadku mniej zaawansowanych wad zgryzu stan zębów może poprawić systematyczne wykonywanie prostych zabiegów.

Skąd biorą się wady zgryzu?

Nieprawidłowe ustawienie zębów może być dziedziczne. Genetyczne przyczyny krzywego zgryzu zdarzają się jednak dużo rzadziej niż te spowodowane przez zewnętrzne czynniki, oddziałujące na szczękę w trakcie rozwoju. Krzywy zgryz występuje często u dzieci, które zbyt długo (już po okresie niemowlęcym) ssą smoczek lub palec, piją z butelki ze smoczkiem.

Przyczyną wad zgryzu mogą być też nieleczone choroby układu oddechowego, które skłaniają dziecko do oddychania przez usta. Nieprawidłowy rozwój szczęki wynika także często z niewłaściwej pozycji podczas snu, np. zbyt wysokiego ułożenia głowy na poduszce, które prowadzi do wysunięcia się żuchwy do przodu, albo całkiem płaskiego ułożenia głowy, co z kolei bywa przyczyną przesunięcia żuchwy do tyłu.

Przednie zęby mogą się również przesuwać już w wieku dorosłym, np. wtedy, kiedy z tyłu wyrastają ósemki, czyli tzw. zęby mądrości, a także po usunięciu innych zębów. Choć prostowanie zębów przebiega najłatwiej u dzieci i młodych osób, regularnie wykonywane zabiegi przynoszą rezultaty także u dorosłych.

Zmniejszanie przerwy między zębami za pomocą nici dentystycznej

Jednym ze sposobów na zbliżenie do siebie szeroko rozstawionych zębów jest zmniejszanie przerwy za pomocą nici dentystycznej. Przeciągnij nić dentystyczną za zęby, pomiędzy którymi znajduje się szczelina. Z przodu zawiąż nić jak najbliżej zębów, tak żeby ściskała je ona delikatnie. Odetnij nić tuż przy pętelce. Wykonuj ten zabieg codziennie przed snem i śpij z zawiązanymi zębami. Rano przetnij nitkę.

Wypychanie zębów palcem lub językiem

Jeśli zęby są skierowane do środka jamy ustnej, można spróbować „wypchnąć” je za pomocą języka. Należy mocno przycisnąć język do zewnętrznej strony zębów i przytrzymać tak przez kilka sekund. Ćwiczenie warto powtarzać jak najczęściej.

Usunięcie ósemek

Jeżeli przyczyną nieprawidłowego ustawienia zębów jest nacisk, jaki na pozostałe zęby stwarzają rosnące „ósemki”, warto ich się pozbyć. Zabieg usunięcia zębów mądrości przeprowadza się u chirurga szczękowego w znieczuleniu miejscowym. Choć zabieg nie należy do przyjemnych, nie warto z nim zwlekać. Im dłużej ósemki będą uciskały pozostałe zęby, tym większe i trudniejsze do późniejszego skorygowania przesunięcia spowodują.

Noszenie wyjmowanego aparatu zamiast stałego aparatu ortodontycznego

U dzieci, które nie ukończyły jeszcze 14 roku życia zęby można wyprostować za pomocą wyjmowanego aparatu ortodontycznego. Nosi się go tylko na noc i po domu, a na dzień wyjmuje. Taki aparat dobierany jest po szczegółowym badaniu ortodontycznym. Cena takiego aparatu waha się od 400 do 700 zł. Jest to niewielki koszt w porównaniu z cenami aparatów stałych, które zaczynają się od 3000 zł.