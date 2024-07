Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych to tylko jeden z czterech kroków niezbędnych dla prawidłowej higieny jamy ustnej. O tym, że o zdrowie zębów trzeba troszczyć się nie tylko od święta, i to od najmłodszych lat, od blisko dekady, przypominają organizatorzy programu Orbit® „Dziel się Uśmiechem”!

Reklama

Historia w pigułce

Dzień Nitkowania został zapoczątkowany w 2000 roku, za sprawą Amerykańskiej Krajowej Rady Nitkowania (National Flossing Council), chcąc zwrócić uwagę, jak ważnym krokiem w higienie jamy ustnej jest ta pozornie prosta czynność. Historia nici dentystycznej jest znacznie dłuższa – sięga XIX wieku. Za jej pomysłodawcę uważa się dentystę z Nowego Orleanu – Leviego Parmly – który w 1819 roku zaczął zachęcać swoich pacjentów do poszerzenia higieny jamy ustnej o używanie nici jedwabnej w celu pozbycia się resztek jedzenia z przestrzeni międzyzębowych. Wynalazek szybko zyskał wielkie zainteresowanie i zaczął być produkowany przez kolejne firmy. W latach 70. nić stała się produktem codziennego użytku.

Nitkowanie – jak i dlaczego warto to robić?

Powszechnie wiadomo, że szczotkowanie zębów jest podstawą higieny jamy ustnej. Niestety szczoteczką często nie docieramy do wszystkich przestrzeni międzyzębowych. Dlatego ważne jest stosowanie dodatkowych środków, takich jak płyny do płukania, czy właśnie nić dentystyczna. Resztki pokarmu pozostające między zębami mogą bowiem powodować stany zapalne dziąseł, choroby przyzębia, czy też próchnicę. Dla większej efektywności zabieg nitkowania powinien odbywać się przed szczotkowaniem. Podczas czyszczenia przestrzeni międzyzębowych należy pamiętać, aby używać fragmentów tylko czystej nici. Nitkować zęby mogą zacząć dzieci już wieku nawet 8 lat.

Mycie zębów rano i wieczorem to tylko pierwszy krok prawidłowej profilaktyki. Konieczne jest także używanie dodatkowych środków, takich jak nici dentystyczne oraz płyny do płukania ust, żeby dokładnie oczyścić przestrzenie międzyzębowe. Używając samej szczoteczki do zębów, trudno jest uzyskać pożądany efekt. W przypadku wąskich przestrzeni międzyzębowych dobrze skorzystać z nici woskowanych, dostępnych na rynku. Nie należy zapominać również o dwóch pozostałych ważnych krokach. Żuciu bezcukrowej gumy zawsze wtedy, kiedy po jedzeniu czy piciu nie mamy możliwości umycia zębów oraz o regularnych wizytach kontrolnych u stomatologa – podkreśla prof. Marzena Dominiak, Prezydentka Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Zadbaj o higienę jamy ustnej nie tylko od święta!

Regularność i wprowadzenie do codziennej rutyny wszystkich czterech kroków jest niezbędne jeśli chcemy cieszyć się zdrowym uśmiechem. To kluczowe, ponieważ stan zębów przekłada się na funkcjonowanie całego organizmu. Próchnica czy zmiany zapalne dziąseł mogą przyczyniać się do powstawania wielu chorób ogólnoustrojowych. Mogą powodować też powikłania, a nawet zmniejszać skuteczność niektórych stosowanych terapii. W Polsce odsetek występowania próchnicy jest większy niż średnio w innych państwach Unii Europejskiej. Na chorobę tę cierpi blisko 82% sześciolatków oraz ponad 85% dwunastolatków. Jednak dzięki odpowiedniej, pełnej i konsekwentnej profilaktyce znacząco obniża się ryzyko występowania próchnicy. Warto więc stosować zasadę 4 kroków dla zdrowych i czystych zębów - szczotkowanie przynajmniej dwa razy dziennie, używanie dodatkowych akcesoriów do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych (m.in. właśnie nici dentystycznej), sięganie po bezcukrową gumę do żucia, kiedy nie mamy możliwości umycia ich po jedzeniu i piciu oraz regularne kontrole u dentysty.

Zobacz także

Poznaj program Orbit® „Dziel się Uśmiechem”

Aby jak najwięcej dzieci poznało zasady prawidłowej higieny jamy ustnej oraz wdrożyło ją do swojej codzienności, w 2013 roku powstał program edukacyjny Orbit® „Dziel się Uśmiechem”. Ogólnopolska inicjatywa prowadzona jest przez Polski Czerwony Krzyż oraz firmę Mars Polska wraz z partnerami merytorycznymi – Polskim Towarzystwem Stomatologicznym oraz Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej. Już od blisko dekady w ramach programu uczniowie z całej Polski poznają zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, a także dowiadują się, jak zapobiegać próchnicy zębów stosując 4 kroki dla zdrowych i czystych zębów. Dotychczas już blisko 800 tysięcy dzieci wzięło udział w wyjątkowych zajęciach edukacyjnych w ponad 5,5 tys. szkół. W tym roku odbywa się 10. jubileuszowa edycja programu, dzięki której kolejnych 100 tysięcy uczniów klas 1-3 dowie się, jak troszczyć się o swój zdrowy i piękny uśmiech.

Reklama

Jak prawidłowo nitkować zęby?

Nawiń końce nici wokół palców wskazujących.

Przytrzymując nić kciukami, formuj ją w kształt litery U i delikatnym ruchem wprowadź między zęby.

Czyść przestrzenie między zębami posuwistym ruchem od góry do dołu.

Czynność powtarzaj kilkukrotnie, czyszcząc po kolei zęby górnej I dolnej szczęki.

Jeżeli podczas nitkowania występuje krwawienie dziąseł, należy zgłosić się do dentysty, ponieważ może oznaczać to zapalenie lub inne choroby dziąseł.