Pokój na poddaszu to miejsce z magicznym klimatem. Tworzą je skosy poddasza, a aranżacja tego wnętrza wymaga szczególnego przemyślenia. Zaprojektuj pomieszczenie z wykorzystaniem niskich mebli – komody, półek, wąskich, ale długich kanap. Dobrym wyborem okazać się mogą małe półeczki zawieszone na ścianie, lustra lub elementy dekoracyjne wykorzystujące atut poddasza – konstrukcję dachu.

Przed rozpoczęciem aranżacji pokoju na poddaszu powinniśmy się zastanowić, czemu ma służyć to pomieszczenie. Ma to istotny wpływ na dobór mebli i dodatków. Jeżeli planujesz zrobić tam sypialnię, powinieneś pomyśleć o jasnej kolorystyce wnętrza i zminimalizowaniu dodatków dekoracyjnych. Gdy będziesz chciał zaaranżować pokój na poddaszu jako salon, wtedy możesz zaszaleć z kolorami ścian, liczbą dekoracji i wyborem kanapy.

1. Klasyczny pokój na poddaszu

Pokój na poddaszu od zawsze kojarzył ci się z jasnym, przestronnym wnętrzem? Możesz tak zaprojektować to pomieszczenie – wybierz skandynawski styl designu. Białe ściany, długa, wygodna kanapa, drewniana podłoga oraz drewniane lub białe meble w postaci komody czy niskiego stolika. Aby dodać polskiego akcentu do skandynawskiego pokoju, połóż na kanapę kilka poduszek-jaśków w folklorystyczne wzory. Ich żywe barwy przełamią momentami zbyt monotonny duet bieli i drewna.

2. Pokój na poddaszu dla dzieci

Jeśli pokój na poddaszu ma być przeznaczony dla dzieci, pomieszczenie musi być barwne z dużą liczbą stymulujących dodatków. Ściany mogą być dwukolorowe (ciekawym rozwiązaniem jest pomalowanie trzech ścian na biało, a jednej na inny pastelowy kolor – jasny róż, jasny błękit, jasny fiolet). W pokoju na poddaszu dla dziecka powinno znaleźć się duże łóżko oraz kilka niskich półek na zabawki. Jeżeli masz w pomieszczeniu wystającą belkę wysoko wzdłuż dachu, możesz ją wykorzystać zawieszając na niej np. hamak lub małą huśtawkę. Będzie ciekawym urozmaiceniem wnętrza.

3. Pokój na poddaszu jako sypialnia

Pokój na poddaszu jako sypialnia to pomieszczenie, które nie powinno mieć zbyt wiele mebli. Ciekawą opcją w tym przypadku może okazać się duże, szerokie i niskie łóżko ustawione na środku pokoju. Ustawienie po obu jego stronach małych szafek z lampką nocną może okazać się wystarczające. Możesz również wykorzystać oświetlenie z lampek choinkowych – ważne, aby miały przygaszony blask i posiadały drobne żarówki. Taki sznur przywieszasz tuż nad łóżkiem – tworzy niesamowity klimat w pomieszczeniu. Aby zapełnić pustkę z powodu braku mebli wykorzystaj pochyłe ściany i zaprojektuj na nich kolaż ze zdjęć. Na skosie wyglądać będzie to imponująco.

4. Pokój na poddaszu jako salon

Pokój na poddaszu jako salon możemy zaprojektować tylko wtedy, gdy mamy duże pomieszczenie do aranżacji. Możesz tam postawić dużą kanapę, fotele, telewizor, komodę. Jeżeli planujesz spędzać tam większość czasu, powinieneś wstawić rolety, aby kontrolować nasłonecznienie pomieszczenia. Dobrym rozwiązaniem w salonie mogą okazać się półki zawieszane na pochyłej ścianie – zabudują pustą przestrzeń, ale również pomogą wystylizować główną zaletę pokoju na poddaszu – skosy ścian.

5. Pokój na poddaszu jako miejsce odpoczynku

Jeżeli masz do dyspozycji bardzo małe pomieszczenie na poddaszu, a chcesz je zagospodarować, możesz zaaranżować tam kącik do odpoczynku. Wstaw tam wszystko, co pomaga się zrelaksować – bujane krzesło, hamak, wygodny fotel. Wstaw niską półkę na ulubione książki lub przymocuj do ściany kilka wiszących półek, gdzie ułożysz w ramkach ulubione zdjęcia z najbliższymi. Unikaj w takim pokoju czerwonego, żółtego i pomarańczowego (są to kolory agresywne, zbyt stymulujące), a korzystaj z uspokajających właściwości błękitu, który możesz połączyć z neutralną szarością.