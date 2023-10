Od 2017 roku Filip Chajzer i Małgorzata Walczkak są rodzicami blisko sześcioletniego Aleksa. Związek dziennikarza TVN jednak nie przetrwał próby czasu i byli partnerzy obecnie muszą dzielić się opieką nad dzieckiem. Od momentu, w którym prowadzący "Dzień dobry TVN" zaczął układać sobie życie u boku innej kobiety, chłopiec więcej czasu spędza z mamą. Jednak Filip Chajzer robi, co może, by Aleks czuł się jak najlepiej także w jego domu. Ostatnio gwiazdor przeprowadził wielki remont pokoju synka. Jak wyszło? Myślimy, że sama Katarzyna Dowbor, była prowadząca "Nasz nowy dom", biłaby brawo.

Wspólne wychowywanie dziecka po rozstaniu nigdy nie jest łatwe. Szczególnie na początku. Jednak prowadzący "Dzień dobry TVN" stara się pozostać w dobrych relacjach z matką Aleksa. Pod koniec maja Filip Chajzer zwrócił się do byłej partnerki i postanowił jej podziękować za wkład w rozwój ich syna. Warto przypomnieć, że rozstanie dziennikarza wywołało skandal, zwłaszcza że został przyłapany z inną kobietą.

Filip Chajzer przyznał, że planował wyremontować pokój swojego synka na Dzień Dziecka. Ujawnił, że niestety 1 czerwca efekty nie były zadowalające. Dziennikarz starał się, ale kilka spraw nie poszło po jego myśli. Mimo wszystko pokazał pierwsze zdjęcia w mediach społecznościowych.

Do ostatniej chwili walczyłem ze wkrętarką, żeby mojemu Aleksikowi na Dzień Dziecka zbudować pokój marzeń. [...] Na razie komisja do spraw wyjaśnienia przekrętów śrubokrętem stwierdziła, że drzwi do szafy zamontowałem do góry nogami, tak samo, jak plecy w regale... Walczę dalej — przekazał.