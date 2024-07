Ozdoby do pokoju powinny współgrać z wnętrzem pokoju i twoją osobowością. Rzadka odmiana rośliny, fontanna, naklejka ścienna, dekoracyjne poduszki czy ramki na zdjęcia – piękne wnętrza zdobędą twoje serce.

Piękne wnętrza to piękne kwiaty i donice

Do lamusa odchodzą parapety zastawione doniczkami z różnego rodzaju kwiatami. Najnowsze trendy sugerują wybór jednej, nietypowej rośliny, która podkreśli charakter pokoju. Piękne wnętrza zapewni np. widliczka, begonia, czy guzmania. Doniczka to ozdoba do pokoju, która wygląda raczej skromnie. Możesz wypełnić ją np. kolorowym granulatem. Po okresie zimowym ozdoby do pokoju powinny dodawać energii, warto więc skusić się na donice w żywych, intensywnych kolorach, np. pomarańczowym.

Fontanna – pomysł na dekorację pokoju

Ciekawym rozwiązaniem, które podkreśli piękne wnętrza jest fontanna. Najlepiej zainwestować w ozdoby do pokoju wykonane z wysokiej jakości materiałów, np. ceramiki. Taki materiał zapewnia odporność na uszkodzenia, a ozdoby do pokoju powinny nie tylko wprawiać w dobre samopoczucie lecz także być trwałe. Fontanny kupisz w różnych rozmiarach i stylach, możesz je więc swobodnie dopasować do miejsca ekspozycji. W ich wyposażeniu jest pompka, która wypompowuje wodę.

Naklejki na ścianę – ozdoba do pokoju

Naklejka ścienna wygląda najlepiej, kiedy kolor ściany kontrastuje z jej barwą. Ozdoby mają różne rozmiary – jeśli wybierzesz dużą dekorację, poproś o pomoc w aplikacji inną osobę. Jeżeli poprosisz o pomoc dzieci, sprawisz im dużą frajdę. Coraz częściej na ozdobach ściennych pojawiają się postaci z bajek, co z pewnością ucieszy twoją pociechę.

Kolorowe poduszki do dekoracji pokoju

Baw się kolorami i rozmiarami. Poduszki to ozdoby do pokoju, które pełnią funkcję zarówno dekoracyjną, jak i użytkową. Rozrzuć je po salonie w różnych miejscach. Na podłodze ułóż największą – pozwoli na bardziej komfortowe oglądanie telewizora, a także, jeśli przed nim zaśniesz, będzie stanowiła miękkie podparcie. Nowoczesność, prostota, romantyzm – możesz wybrać, jaki charakter będą miały piękne wnętrza twojego pokoju.

Ramki na zdjęcia udekorują pokój

Różnorodność wzorów, materiałów i rozmiarów pozwoli ci wybrać ten, który pasuje do ciebie. Ramki na zdjęcia to ozdoba do pokoju, która pozwoli ci mieć zawsze w zasięgu ręki najpiękniejsze wspomnienia. Możesz wybrać ramkę na jedno lub kilka zdjęć. Ozdobę pomieszczenia zapewni kompozycja składająca się z kilkunastu miejsc na zdjęcia. Patrzące na ciebie twarze bliskich osób, poprawią ci nastrój. Ozdoby do pokoju to świetny pomysł zarówno dla miłośników tradycji, jak i osób, które wolą nowoczesny design.