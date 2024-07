Urządzając sypialnię na poddaszu trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę niskie przestrzenie pod skosami. Mają one wpływ na miejsce ustawienia łóżka, mebli sypialnianych oraz montaż drzwi.

Do umeblowania sypialni na poddaszu wystarczy łóżko, szafki nocne i lampa. Taki minimalizm w wyborze mebli stworzy miejsce zachęcające do wypoczynku i relaksu.

Miejsce na łóżko w sypialni na poddaszu

Wybierając miejsce, w którym ma stać łóżko sypialniane należy kierować się dwiema zasadami: wygodą wstawania i oświetleniem. Spanie pod skosami musi być bezpieczne. Osoba wstająca z łóżka nie powinna być narażona na uderzenie głową w skos sufitu. Dlatego ustawiając łóżko w sypialni na poddaszu warto sprawdzić czy można swobodnie do niego podejść bez konieczności pochylania się. W przypadku łoża dwuosobowego dostęp powinien być możliwy z obydwu stron.

Drugą kwestią jest oświetlenie. Łóżko powinno stać przy ścianie z oknem dachowym. Takie ustawienie pozwoli uniknąć bezpośredniego padania promieni słonecznych na łóżko.

2. Szafki nocne i lampa

Szafki nocne to niezbędny element każdej sypialni. Nie powinny być zbyt szerokie, aby nie utrudniać wychodzenia z łóżka. Wybierając szafkę do sypialni warto pamiętać o wysokości łóżka. Jeżeli szafka nocna będzie znacznie wyższa lub niższa niż łóżko sięganie po umieszczone na niej rzeczy będzie utrudnione.

3. Drzwi do sypialni na poddaszu

Miejsce drzwi powinno komponować się zarówno z układem wnętrza sypialni, jak i korytarzem. Jeżeli drzwi będą otwierać się w stronę korytarza, trzeba się upewnić, że skrzydła nie będą zderzały się z drzwiami wiodącymi do innego pokoju. Drzwi otwierane do wewnątrz sypialni nie powinny blokować miejsca do szafy ani uderzać w łóżko. Najlepszym rozwiązaniem jest montaż drzwi umieszczonych ok. 30-70 cm od narożnika. Otwierają się one wówczas na ścianę prostopadłą, przy której można zainstalować np. wiszące półki.

4. Dodatki do sypialni na poddaszu

Sypiania jest miejscem, w którym lepiej unikać niepotrzebnych figurek i bibelotów. Wykończenie aranżacji zapewnią przytulne dodatki takie jak pościel, która współgra z wnętrzem, miękkie poduszki, pledy i puszysty dywan lub wykładzina. Warto wybrać też ciekawy wzór rolet na okna. Coraz popularniejsze stają się także welurowe naklejki na ścianę tworzącą wezgłowie łóżka. Lampiony i świece dodadzą uroku sypialni i stworzą nastrój, który zachęci do odpoczynku.