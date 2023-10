Joanna Opozda niedawno kupiła nowe mieszkania i aktualnie zajmuje się remontem wymarzonego lokum, w którym zamieszka wraz z małym Vinim. Co jakiś czas dzieli się postępami remontowymi. Okazuje się, że pokój małego Viniego czeka już tylko na podłogi i umeblowanie. Joanna Opozda pokazała, jak aktualnie wygląda pokój jej syna. Na ścianach pojawiły się tapety, które wprawiły malucha w zachwyt. Zobaczcie, co opublikowała w sieci dumna mama.

Joanna Opozda pokazała pokój syna w nowym mieszkaniu

Joanna Opozda ma nowe mieszkanie, nie ukrywa, że ta inwestycja to spełnienie jej marzeń. Już nie może doczekać się, aż będzie skończone nie tylko wnętrze ale również i ogródek, w którym będzie stała piaskownica dla małego Viniego. Aktorka chciałaby w nim mieć również owoce i warzywa, które będzie mogła pielęgnować. Niestety remont daje Joannie Opoździe w kość: "Jest dużo pracy, a ja to wszystko robię sama. Nie jest to najprostsze zajęcie". Jednak efekty dają satysfakcję. Joanna Opozda pokazała, jak idą postępy nad urządzaniem pokoju jej synka.

Vini pierwszy raz w swoim pokoju. Ale się zachwycał tapetą

Synek Joanny Opozdy na ukończony remont pokoiku będzie musiał jeszcze chwilę poczekać. Aktorka pokazała, jak aktualnie wygląda pokój malucha. Okazuje się, że na ścianach zostały umieszczone już tapety. Na nagraniu, które pojawiło się na Instagramie Joanny Opozdy widać, że maluch jest zachwycony. Aktorka wybrała dla niego tapety z motywem roślinno-zwierzęcym. Szczególnie lampart spodobał się małemu Viniemu.

Joanna Opozda dzieli się nie tylko postępami w remoncie ale również inspiracjami, jakimi kieruje się w aranżacji poszczególnych wnętrz. Wygląda na to, że jej apartament będzie naprawdę piękny. Jesteście ciekawi efektów końcowych?