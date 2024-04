Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się na planie siódmej edycji show "Rolnik szuka żony" i dziś tworzą zgraną rodzinę. Żona rolnika jest bardzo aktywna na Instagramie i chętnie pokazuje swoim obserwatorem kadry z ich codzienności. Ostatnio Paszkin zdecydowała się pokazać pokój najstarszej pociechy - Stefanii.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny brali udział w hicie Telewizyjnej Jedynki "Rolnik szuka żony" i od tego czasu są nierozłączni. Para jest już po dwóch ślubach - cywilnym i kościelnym i wspólnie wychowują trójkę dzieci: Stefanię (córkę Marty z poprzedniego związku), Adama i Grację, która przyszła na świat pod koniec lutego. Ostatnio Marta Paszkin pokazała, jak Paweł Bodzianny z "Rolnika" opiekuje się najmłodszą córką, a dziś zdradziła jak wygląda pokój Stefanii. Jesteście ciekawi?

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" podzieliła się z obserwatorami nagraniem z pokoju Stefanii. Trzeba przyznać, że pokój jest idealny dla małej księżniczki. Była uczestniczka hitu TVP w pokoju córki postawiła na róż i biel.

No to się Stefania zdziwi, jak wróci do domu ze szkoły. Kogoś u niej położyłam

Uwagę obserwatorów przyciągnęło łóżko Stefanii.

To jedyny mebel, jaki zabrałam z Warszawy. Jako, że mamy skosy, to trzeba było zdemontować jego górę.

Internauci ostatnio zastanawiali się również, co się stało z domem, który Paweł pokazał w "Rolniku? Marta zabrała głos i podczas jednego z Q&A odpowiedziała na to pytanie.

To pytanie pojawia się przy każdy Q&A, więc pora na nie odpowiedzieć. Tamten dom stoi i nic nie straciła na swojej świetności, natomiast chcieliśmy coś, co będzie bardziej odpowiednie dla naszych potrzeb, no i chcieliśmy coś co będzie nasze

wyznała Marta.