Palenie bierne polega na wdychaniu dymu tytoniowego, zarówno tego, który pochodzi z palącego się papierosa (tzw. dym poboczny) oraz tego który jest wydychany przez osoby palące w otoczeniu (tzw. dym główny).

Dym tytoniowy – zabójcza chemiczna mieszanina

W dymie tytoniowym znajduje się około 4 tysięcy związków, wśród których znajdują się toksyny oraz ponad 40 związków rakotwórczych. Z powodu tylko samego jego wdychania w Polsce rocznie umiera około 2 tysięcy osób. Najbardziej szkodliwy jest tzw. dym boczny, który wydobywa się z palącego się papierosa. Szkodliwość tego dymu jest kilkakrotnie razy wyższa niż tego, który jest wydychany przez palacza ponieważ nie jest przepuszczony przez filtr papierosowy. Zawiera on aż pięciokrotnie więcej tlenku węgla, czterokrotnie więcej nikotyny i około cztery razy więcej substancji rakotwórczych niż w dymie głównym (powstającym podczas zaciągania).Wdychanie dymu z kopcącego się papierosa jest dużo bardziej szkodliwe niż jego wypalenie.

Szkodliwość biernego palenia

W wyniku wieloletnich badań nad szkodliwością palenia tytoniu udowodniono, że osoby długotrwale wdychające dym papierosowy są narażone na raka płuc, astmę czy choroby układu krążenia w takim samym stopniu co palacze. Ponadto dym tytoniowy jest szczególnie groźny dla niemowląt i dzieci. Palenie przy dzieciach może skutkować zwiększeniem ryzyka wywołania zespołu nagłej śmierci niemowląt (śmierć łóżeczkowa), alergii, chorób dróg oddechowych, zaburzeń zachowania a nawet trudności w nauce.

Dym tytoniowy to alergen, przez co przede wszystkim alergikom podczas nawet krótkotrwałego kontaktu z nim mogą dokuczać objawy takie jak: cieknący nos, załzawione oczy, kichanie, kaszel oraz uczucie duszności. Osoby, które nie są na nic uczulone również mogą odczuwać krótkotrwałe skutki wdychania tej toksyny, takie jak nudności, bóle głowy czy kaszel. Efekty te ustępują kilkanaście minut po zakończeniu ekspozycji na dym. Jednak powtarzana ekspozycja może powodować poważniejsze skutki, takie jak zwiększenie ryzyka: chorób serca, zachorowania na astmę, infekcji płucnych, infekcji ucha, wystąpienia u dzieci astmy i alergii, problemów z psychiką, (takich jak np. depresja, niepokój, nadpobudliwość). Bierne palenie jest czynnikiem rakotwórczym zaliczanym do grupy 1 – czyli najgroźniejszej. Oprócz tego może być też przyczyną poronień i wad wrodzonych u dzieci.

