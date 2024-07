Zerwanie z nałogiem palenia papierosów wymaga silnej woli m.in. dlatego, że objawy odstawienia nikotyny są nieprzyjemne. Złe samopoczucie, problemy z koncentracją, drażliwość i chwiejność nastrojów i podjadanie to najczęstsze skutki tuż po rzuceniu palenia.

Dolegliwości fizyczne po rzuceniu palenia

Organizm, zwłaszcza zatruwany przez wiele lat, musi się oczyścić po rzuceniu palenia. Dlatego jednym z objawów odstawienia nikotyny jest uporczywy kaszel, tzw. kaszel palacza. Powoduje go drapanie w gardle i wydzielina próbująca wydostać się na zewnątrz. W związku z odtruwaniem skutkiem ubocznym zerwania z nałogiem nikotynowym są też zawroty i bóle głowy. Organizm musi nauczyć się funkcjonować bez przeszkód takich jak substancje smoliste czy sama nikotyna, której ciało domaga się po odstawieniu.

Psychiczny dyskomfort i zmiany w psychice po rzuceniu palenia

Oprócz namacalnych, fizycznych objawów odstawienia nikotyny, były palacz musi radzić sobie z bardzo trudnymi i uciążliwymi dolegliwościami związanymi ze sferą psychiki. Najczęstszym i trudnym do zwalczenia objawem jest drażliwość. Osoba rzucająca palenie jest rozdrażniona, miewa huśtawki nastrojów, bywa nadpobudliwa i agresywna. Objawy odstawienia nikotyny to też problemy z koncentracją, a czasem bezsenność. Kłopoty ze snem potęgują uczucie rezygnacji i zły nastrój, zwiększają drażliwość. Symptomem i fizycznym, i psychicznym, jest zaburzenie żywienia polegające na bardzo częstym podjadaniu. Z jednej strony po odstawieniu papierosów zostają odblokowane receptory odpowiedzialne m.in. za smak, a więc jedzenie smakuje lepiej i dlatego częściej się po nie sięga. Z drugiej strony zwłaszcza na początku bardzo trudno jest pozbyć się nawyku trzymania papierosa w ustach, dlatego przekąski pełnią rolę rzekomo mniej szkodliwego zamiennika. W konsekwencji podjadanie i zwiększenie posiłków powoduje wzrost wagi i przyczynia się przez to do spadku nastroju.