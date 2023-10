Jann okazał się bezkonkurencyjny w piątej edycji plebiscytu na Gwiazdę Party Young 2023 i to właśnie on odebrał statuetkę w siedzibie naszej redakcji. Przy okazji udzielił nam wywiadu i zdradził, co dla niego znaczą takie wyróżnienia!

Reklama

Jann o relacji z fanami

Jann w plebiscycie na Gwiazdę Party Young 2023 zdobył ponad 100 tysięcy głosów - to naprawdę wielki sukces, świadczący o tym, że ma ogromne grono oddanych fanów. Wielbiciele potrafią zaskoczyć muzyka, zwłaszcza podczas koncertów, o czym opowiedział w rozmowie z Party.pl:

Uwielbiam akcje koncertowe, kiedy np. przynoszą jakieś banery, to jest bardzo kreatywne. Kiedy dzielą się historiami, jak im pomogła muzyka, którą robią, jak rozumieją teksty, jak do nich to przemawia - mówił nam Jann.

Zobaczcie rozmowę z Jannem.

Reklama

Zobacz także: Tego nie wiedzieliście o Jannie! Oto ciekawostki o zwycięzcy plebiscytu na Gwiazdę Party Young 2023