Boazeria na ścianach jest ciekawym elementem wystroju wnętrz. Z czasem deski boazerii ciemnieją, ale można je odnowić za pomocą matowego lakieru lub farby. Oczyszczona i odmalowana boazeria nadaje wnętrzom nowy wygląd i charakter. Pasuje m.in. do stylu skandynawskiego, wiejskiego, rustykalnego, vintage i angielskiego.

Boazeria w nowej odsłonie wraca do łask. Drewno na ścianie sprawia, że wnętrze wygląda na bardziej przytulne. Zatrzymuje ciepło i tłumi hałas dochodzący z zewnątrz.

Czyszczenie boazerii

Pierwszym krokiem renowacji boazerii jest oczyszczenie jej ze starych warstw lakieru, farby oraz tłustego osadu. Do czyszczenia najlepiej nadaje się drobny papier ścierny (120). Z pozostałości lakieru należy oczyścić zarówno płaskie, gładkie części listwy, jak i zagłębienia, tzw. rowki boazerii. W przypadku, gdy po oczyszczeniu listew pozostały na nich widoczne otworki po gwoździach lub wkrętach, należy je zaszpachlować szpachlą do drewna.

Kiedy boazeria jest oczyszczona trzeba przetrzeć ją suchą miękką ściereczką, a następnie wilgotną szmatką, aby dokładnie usunąć wszelkie pozostałości pyłu. Pominięcie tego etapu wpłynie na nieefektowny wygląd boazerii po pomalowaniu.

Renowacja boazerii na styl naturalnego drewna

Po oczyszczeniu boazerię możemy pokryć matowym lakierem, który zabezpieczy ją przed utratą koloru i ciemnieniem. Taka boazeria będzie miała rustykalny wygląd i dobrze skomponuje się np. z fotelem z filcu i prostymi meblami. Drewniana boazeria pasuje do wnętrz w stylu rustykalnym, retro i vintage. Ciekawym rozwiązaniem, które pasuje do wnętrz w stylu wiejskim jest wciśnięcie w rowki boazerii (np. co 4 listwy) plecionego sznurka w naturalnym kolorze. Taki dodatek nada charakter i zupełnie odświeży wygląd starych drewnianych listewek. Ważne jednak, żeby boazeria była układana z umiarem (np. na wybranych ścianach lub ich fragmentach) i nie przytłoczyła całego wnętrza

Malowanie boazerii

Oczyszczoną boazerię można pomalować farbą. W sprzedaży dostępne są farby z efektem połysku lub matu. Dobrze nadaje się do tego akrylowa emalia do drewna w jasnych kolorach, np. bieli, szarości lub jasnej mięty (cena za litr to ok. 20-50 zł). Jeżeli chcemy, aby na boazerii widoczne były słoje i sęki, użyjmy lakierobejcy (cena za litr to ok. 30-40 zł) lub farby transparentnej (cena za litr to ok. 60-80 zł). Boazerię można pomalować całkowicie lub częściowo. Aby dokładnie pokryć listwy farbą, trzeba pomalować je dwukrotnie. Drugą warstwę farby należy nałożyć dopiero, gdy pierwsza warstwa zupełnie wyschnie. Tak pomalowana boazeria będzie wyglądać nowocześnie i efektownie. Ciekawym połączeniem jest pomalowanie pionowych listew raz z farbą z połyskiem, a raz z matową. Boazeria daje szerokie pole dla wyobraźni. Ciemną farbą można na niej narysować wysoki wieszak, do którego dokręcimy tylko haki. Całość będzie prezentować się oryginalnie. Na ścianie z boazerii można też zawiesić odnowione i pomalowane puste drewniane ramy. Pomalowana na jasno boazeria pasuje do wnętrz w stylu angielskim, skandynawskim i shabby chic.