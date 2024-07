Już w niedzielę, 28 sierpnia widzowie będą mogli obejrzeć rywalizację gwiazd w programie "99 - gra o wszystko". Polska wersja belgijskiego formatu spotkała się z bardzo dobrym odbiorem i wraca po raz trzeci. Tym razem udział wzięli m.in. Krzysztof Radzikowski, Krzysztof Ferenc, Jan Kurowski, Agnieszka Kotońska, Izabela Macudzińska oraz Sylwia Bomba. Ostatnia z wymienionych uczestniczek wywołuje szczególnie skrajne emocje. Izabela Macudzińska nie mogła o niej powiedzieć zbyt wiele dobrego...

"99 - gra o wszystko": Izabela Macudzińska gorzko o Sylwii Bombie

Po programie "99 - gra o wszystko" na Sylwię Bombę spadła ostra krytyka. Nie tylko widzowie mieli zastrzeżenia co do zachowania gwiazdy. Jej postawa nie przypadła do gustu także innym uczestnikom. Czy tym razem było inaczej? Izabela Macudzińska w rozmowie z naszą reporterką przyznała, że z większość osób na planie darzy sympatią.

Ze wszystkimi mam naprawdę bardzo fajny kontakt. Dlatego tym bardziej jest to trudne - rywalizować z osobami, które się lubi. I tym bardziej, stojąc jeszcze twarzą w twarz do takiej ostatniej rywalizacji - powiedziała Izabela Macudzińska.

Gwiazda "Królowych życia" jednak nie z każdym uczestnikiem złapała dobry kontakt. Izabela Macudzińska zdradziła, że Sylwia Bomba po raz kolejny nie zachowała się w porządku wobec pozostałych.

Po prostu, jakby nie było, pokazała się troszeczkę z niefajnej strony do wszystkich uczestników, więc... - zaczęła.

Więcej dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo. Niedawno także Mateusz "Big Boy" Borkowski skomentował zachowanie Sylwii Bomby. Co działo się w programie? Zobaczycie już w niedzielę wieczorem.

