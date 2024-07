W niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, witaminę D3 oraz łatwo przyswajalne białka bogate są ryby morskie takie jak np.: pstrąg, halibut i dorsz. Wartości odżywcze w nich zawarte pozytywnie wpływają na funkcjonowanie całego organizmu.

Wartości odżywcze dorsza

W 100 g dorsza znajduje się nieco ponad 80 kcal, co czyni go drugą po mintaju najchudszą morską rybą. Taka ilość dorsza zaspokaja również dziennie zapotrzebowanie organizmu na selen oraz 40% porcji białka o strawności na poziomie 90%. Ponadto uzupełnimy witaminę D3, witaminę B6 i B12, niacynę, jod i fosfor. Z wątroby dorsza produkowany jest tran, który wspomaga układ immunologiczy organizmu zaopatrując go m.in. w wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 oraz witaminę A.

Jak kupować i przechowywać dorsza?

Kupując świeżą rybę morską – nie tylko dorsza – należy zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych elementów. Czy:

ma przezroczyste i wypukłe oczy,

pod wpływem nacisku jej mięso wraca szybko do poprzedniego kształtu, jest sprężyste,

po umieszczeniu jej w naczyniu z wodą opada na dno,

ma jasnoczerwone i pozbawione śluzu skrzela,

posiada lśniące i ciasno przylegające łuski ,

, pachnie świeżo i morsko,

jej pysk jest zamknięty.

Jeżeli spełnia te warunki, wówczas możemy mieć pewność, że ryba jest świeża. Gdy kupujemy zamrożone filety zwróćmy uwagę, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Tego typu defekt – nawet najmniejsza dziurka powoduje, że mięso wysycha, ponieważ woda i lód z niej odparowują a wraz z nimi wartości odżywcze i smak.

Sprzedawcy skutecznie kamuflują wiek ryby pokrywając ją lodową glazurą. Dlatego mrożonki niestety nie zawsze są dobrym pomysłem. W miarę możliwości kupujmy świeże ryby przy okazji nie ponosząc dodatkowych kosztów związanych z płaceniem za grubą warstwę lodu. Ponieważ lodówki domowe mają zbyt wysoką temperaturę, by można było w nich przechowywać świeże ryby, należy używać dodatkowo lodu. Wystarczy do dużej miski nasypać wcześniej przygotowany lód w kostkach i obłożyć nimi rybę. Aby zachować wszelkie parametry właściwego przechowywania lód powinien być wymieniany 2 razy dziennie. W ten sposób możemy przechowywać w lodówce świeżo złowioną rybę przez około 4 dni. Gdy połów miał miejsce na kilka dni przed momentem, gdy ryba trafiła do nas, wówczas 2 dni to maksimum.

Przygotowanie dorsza

Jeżeli przed smażeniem ryba nie zostanie rozmrożona, wówczas cały proces zamieni się w gotowanie. Dlatego mrożone ryby najlepiej rozmrażać przed obróbką termiczną. Delikatny smak mięsa dorsza sprawia, że jest on doskonały do wielu dań. Przede wszystkim świetnie sprawdza się we wszelkiego typu dietach lekkostrawnych i niskokalorycznych, ponieważ przy dostarczeniu stosunkowo niewielkiej liczby kalorii, dostarcza nam wielu cennych substancji odżywczych.

Dorsz wyśmienicie smakuje gotowany (np. w warzywach), parowany, smażony (np. dorsz w migdałach), pieczony (np. dorsz w ziołach), z grilla lub z piekarnika, sprawdza się również jako dodatek do rybnego pasztetu oraz zupy rybnej. Można go podawać ze świeżymi, chrupiącymi sałatkami szczególnie w postaci wykwintnych pulpecików. Doskonale komponuje się z wytrawnym lub półwytrawnym białym winem.