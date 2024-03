Roksana Węgiel jest jedną z większych gwiazd tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami", ale teraz okazuje się, że produkcja nie jest zadowolona z jej udziału w tanecznym formacie. Wszystko to za sprawą jej narzeczonego- Kevina. Co zarzuca się ukochanemu Roxie? Zobaczcie!

Roksana Węgiel będzie miała na pieńku z produkcją "Tańca z Gwiazdami"?

Roksana Węgiel od lat porusza się w świecie show-biznesu i jest rozchwytywana przez media. Przeprowadziła w swoim dotychczasowym życiu tysiące wywiadów, pojawiała się na wielu wydarzeniach, ale odkąd zaczęła spotykać się z Kevinem Mglejem to się zmieniło. Teraz "SuperExpress" donosi, że przez warunki, jakie stawia Kevin produkcja "Tańca z Gwiazdami" ma być zdenerwowana. Okazuje się, że Roksana Węgiel powierzyła swoją karierę w ręce swojego ukochanego, a co za tym idzie, to on ma decydować, z którymi dziennikarzami Roksana może rozmawiać, co może bardzo utrudniać rozgłos i marketing "Tańca z Gwiazdami".

Węgiel została bowiem zaproszona do tanecznego formatu, jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd tej edycji. Jeśli nie będzie udzielać wywiadów mediom po odcinkach na żywo, to cały program może tracić na atrakcyjności, co z kolei nie podoba się osobom z produkcji:

On decyduje, z którymi mediami wolno jej rozmawiać. Większości wywiadów odmawia, co utrudnia pracę przy promocji show, którego przecież Roksana jest jedną z największych gwiazd... On też musi autoryzować wszystko, każdą wypowiedź. Zamknął ją w złotej klatce i broni dostępu, czego wszyscy w produkcji mają dosyć - donosi SuperExpress.

Niemniej jednak Roksana Węgiel doskonale poradziła sobie podczas pierwszego odcinka na żywo, w którym zatańczyła cha-chę. Kevin Mglej wspierał ją siedząc na widowni, a po odcinku przyznał przed naszą kamerą, że jest zachwycony prezentacją Roksany i Michała Kassina. Młoda wokalistka przygotowuje się obecnie do kolejnej odsłony tanecznego występu. Jej życie jest teraz bardzo intensywne, ponieważ oprócz treningów do "Tańca z Gwiazdami" przygotowywała się do swojego tajemniczego koncertu, na którym ogłosiła swoją trasę koncertową!

Roksana Węgiel, mimo wielu nieprzychylnych opinii odnośnie jej związku z Kevinem nie ukrywa, że bardzo kocha partnera i nie przejmuje się tym, co powiedzą o jej życiu prywatnym inne osoby. Boli ją jednak to, ze krytyka skierowana jest głównie do Kevina:

Obelgi skierowane w moją stronę jestem w stanie znieść bez mrugnięcia okiem (…), aczkolwiek krzywdzące jest to, co ludzie wypisują na temat Kevina, na temat naszej relacji. To, czego się o sobie naczytał i to, co nas spotkało przez ostatnie miesiące, przez ostatni rok tak właściwie, to jest bardzo niesprawiedliwe. I tylko to mnie tak boli. (...) Łatwo jest komuś zniszczyć życie w taki sposób - mówiła w RMF Love.

Myślicie, że zachowanie Kevina wpłynie na dalszą karierę Roksany?

