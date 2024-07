Dziennik odchudzania jest nie tylko podstawowym narzędziem pracy dietetyka, ale może być wykorzystywany przez każdą osobę, chcącą zrzucić kilka kilogramów w zdrowy sposób.

Po co prowadzić dziennik odchudzania?

Prowadząc dziennik odchudzania możesz sprawdzić:

regularność posiłków – pięć posiłków dziennie z regularnymi odstępami!

– pięć posiłków dziennie z regularnymi odstępami! kaloryczność – możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, że niepozorne i teoretycznie zdrowe przekąski mogą mieć całkiem sporo kalorii, np. orzechy;

– możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, że niepozorne i teoretycznie zdrowe przekąski mogą mieć całkiem sporo kalorii, np. orzechy; porę jedzenia – np. cukry proste nie powinny być przyjmowane wieczorem, ponieważ nie zostaną spalone przez organizm.

Jeżeli włączysz do dziennika informacje o aktywności fizycznej, będziesz miał lepszy wgląd w:

liczbę spalonych kalorii – dzięki temu sprawdzisz bilans kaloryczny, czyli czy nie przyjmujesz więcej kalorii niż spalasz;

– dzięki temu sprawdzisz bilans kaloryczny, czyli czy nie przyjmujesz więcej kalorii niż spalasz; rodzaj aktywności fizycznej – pozwoli ci to zweryfikować czy wykonywane ćwiczenia są dostatecznie urozmaicone;

– pozwoli ci to zweryfikować czy wykonywane ćwiczenia są dostatecznie urozmaicone; systematyczność ćwiczeń.

Jak prowadzić dziennik odchudzania?

W internecie znajdziesz gotowe dzienniki odchudzania, które możesz po prostu wydrukować i wypełniać. Jednak równie dobrze możesz taki dziennik założyć sam w kalendarzu, zeszycie lub nawet na luźnych kartkach – tylko ich nie pogub!

Rozpoczynając odchudzanie, zapisz swoje wymiary oraz wagę – dzięki temu będziesz kontrolować postępy.

Możesz podzielić kartkę na dwie kolumny i w jednej zapisywać dziennik posiłków z uwzględnieniem:

godziny posiłku,

konkretnych produktów, które się składały na posiłek,

liczby kalorii.

Jeśli masz problem z regularnością posiłków, od razu podziel tę kolumnę na śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. To dodatkowo zmotywuje cię do tego, by pilnować jedzenia pięciu posiłków.

W drugiej kolumnie stwórz dziennik aktywności fizycznej, w którym uwzględnisz rodzaj aktywności, czas oraz orientacyjną liczbę spalonych kalorii. Uwzględnij tu również spacery. Pod koniec dnia podsumuj obie kolumny.

Czy można odchudzać się bez dziennika odchudzania?

Oczywiście bez dziennika odchudzania też można się odchudzać, ale z pewnością będzie ci wtedy trudniej – możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, jakie popełniasz błędy w żywieniu, a analizując dziennik, zobaczysz wszystko czarno na białym. Dodatkowo dziennik będzie cię mobilizował do zmiany nawyków i tego, by przyglądać się temu co i kiedy jesz.