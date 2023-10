Marta Manowska jest jedną z gwiazd, które cieszą się ogromną sympatią widzów, a uczestnicy programów, jakie prowadzi mogą liczyć na ogromne wsparcie. Z drugiej strony prowadząca "Rolnik szuka żony" choć jej jest bardzo aktywna na Instagramie, to chroni swoją prywatność. Teraz okazuje się, że Marta Manowska nie zamierza zarabiać na Instagramie, a "Super Express" wyliczył ile mogła na tym stracić!

Marta Manowska w przeciwieństwie do wielu gwizd nie traktuje mediów społecznościowych jako dodatkowego źródła dochodu, ale jako publiczny dziennik, za pomocą którego może relacjonować swoje podróże, pokazywać nowe projekty i promować książki, które uwielbia czytać. To dość zaskakująca decyzja, kiedy mnóstwo gwiazd zarabia krocie publikując kolejne posty na Instagramie.

Nie chce jednak wykorzystywać swojej rozpoznawalności do tego, by reklamować produkty. - Nie zarabiam na Instagramie. Nie zarobiłam ani złotówki do tej pory. Spędzam trochę czasu na Instagramie i pokazuję tam trochę swojego życia, głównie podróże, książki czy takie momenty szczęścia, którymi chcę się dzielić. - powiedziała Marta Manowska w rozmowie z Plotkiem.