Roksana Węgiel to jedna z bardziej znanych piosenkarek w kraju. Talent muzyczny to jednak nie wszystko. Gwiazda od tygodni ciężko trenuje z Michałem Kassinem do niedzielnych odcinków "Tańca z Gwiazdami". W najbliższą niedzielę Węgiel zatańczy ze swoim ukochanym Kevinem Mglejem, z którym niedawno wzięła ślub.

Ojciec Roksany Węgiel kontrolował jej majątek

Roksana Węgiel od lat cieszy się ogromną popularnością, co przekłada się na kwestie finansowe. Jak wiadomo Roxie karierę rozpoczynała, nie będąc jeszcze pełnoletnia. Kto zarządzał jej majątkiem? Teraz wszystko wyszło na jaw. Fakt.pl postanowił dotrzeć do informacji związanych z prowadzoną od lat sprawą sądową, którą założyła piosenkarka wytwórni muzycznej "Universal Music Polska". Przy okazji wyszła na jaw nieznana dotąd informacja dotycząca ojca Węgiel.

13-letina Roksana Węgiel od 2018 roku rozpoczęła wieloletni kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska. Zaledwie po dwóch latach Węgiel zerwała kontrakt. W 2022 roku Roxie pozwała wytwórnię Universal Music Polska, uzasadniając to, że umowa została podpisana bez zgody sądu opiekuńczego. W umowie pojawiło się jeszcze kilka innych niepokojących rzeczy m.in. duża ilość obowiązków, które miała spełniać piosenkarka.

Jak informuje "Fakt" sędzia Krzysztof Kurosz zauważył także pewnie nieprawidłowości i zaniepokoił się zachowaniem Rafała Węgla - ojca Roksany. Sąd ustalił, iż ojciec piosenkarki zablokował jej karierę międzynarodową, aby mieć nad córką i jej finansami pełną kontrolę. Sąd ustalił, że ojciec Węgiel pieniądze, które zarobiła jego córka, trzymał na koncie służbowym. "Umówił się z małoletnią córką, że jak dojdzie do pełnoletności, to się z nią rozliczy. Umówił się ustnie w obecności swojej żony – matki R. W" - zapisano w uzasadnieniu wyroku.

Jak zauważył sędzia Krzysztof Kurosz zaniepokoiło go również to, że Rafał Węgiel miał rzekomo utrzymywać się z pieniędzy córki. Według dalszych ustaleń portalu, gdyby Rafał Węgiel oddał całą kwotę córce, która do niej należy jego firma, byłaby na minusie. Sprawę związaną z ojcem Węgiel, wyjaśnił adwokat Roksany Węgiel mec. Paweł Janc:

Oczywiste jest, że dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, a także nad sprawowaniem zarządu majątkiem dziecka. Do ewentualnej oceny sposobu sprawowania władzy powołany jest wyłącznie Sąd opiekuńczy, który nigdy nie stwierdził zagrożenia dobra dziecka w żadnym zakresie.

Portal poprosił o komentarz ojca Roksany Węgiel, ale ten nie chciał komentować powyższej sprawy.

