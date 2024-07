Spacerowanie jest formą relaksu, sportu oraz skutecznym sposobem na odchudzanie. Spacer jako regularny wysiłek fizyczny potrafi spalić kalorie i wspomóc odchudzanie.

Spaceruj i spalaj kalorie

Regularne spacerowanie będzie gwarantem stałego spalania kalorii – wystarczy postanowienie, że codziennie będziesz chodzisz na piechotę do pracy. Jeżeli masz przed sobą do pokonania pół godzinną drogę, to w trakcie szybkiego marszu możesz spalić ok. 100 kalorii (gdy postanowisz również wracać do domu to masz już 200 kalorii dziennie).

Jeżeli traktujesz spacer jako odpoczynek, poleca się spacerować po pracy. Wtedy możesz pozwolić sobie na przemierzenie odległości takiej, jaką chcesz. Dwugodzinny spacer pomoże ci spalić ponad 400 kalorii, a wykorzystując kijki nordic walking nawet 700!

Spacer: zaplanuj trening spacerowy!

Nie ma nic prostszego, jak ustalić sobie program treningowy na cały tydzień. Zacznij od :

„mocnego” poniedziałku – godzina intensywnego marszu,

– godzina intensywnego marszu, we wtorek, środę i czwartek – 2 godziny średniego marszu,

– 2 godziny średniego marszu, w piątek – ponownie godzina intensywnego marszu,

– ponownie godzina intensywnego marszu, sobota i niedziela – to czas poświęcony relaksowi, więc możesz spokojnym i powolnym krokiem przemierzać ścieżki spacerowe w wybranym przez siebie czasie.

Warto pamiętać, że spacer to również dobry sposób na zrelaksowanie ciała i jest często polecany w przypadku bezsenności. Dotleni organizm, ukoi układ nerwowy i pomoże zregenerować siły.