Pobieranie moczu u niemowlaka wymaga cierpliwości i ostrożności ze strony rodziców. Aby pobrać próbkę moczu do analizy można wykorzystać specjalne woreczki przystosowane dla chłopców i dziewczynek. Badanie moczu u niemowląt jest wskazane m.in. gdy maluch jest rozdrażniony, mniej je, nie przybiera na wadze i gorączkuje.

Reklama

1. Pora pobierania moczu

Do badania moczu najlepiej pobrać próbkę porannego moczu. Po długiej przerwie nocnej mocz jest zagęszczony i łatwo wykryć w nim bakterie. Jeżeli lekarz zleci wykonanie badanie w ciągu dnia należy zastosować się do jego wskazówek, zwłaszcza jeżeli niemowlę ma potem zażyć leki, które mogłyby zaburzyć wynik badania.

2. Przygotowanie do pobrania moczu u niemowlaka – pojemniki i woreczki na mocz

Mocz do badania należy pobrać do specjalnego pojemnika, który można zakupić w aptece. Do posiewu moczu niezbędny będzie specjalny jałowy pojemnik (pozbawiony drobnoustrojów). Dzięki temu wynik posiewu nie będzie zafałszowany, ponieważ do moczu dziecka nie dostaną się bakterie pochodzące ze ścianek pojemnika. Jeżeli rodzice nie mogą pobrać moczu bezpośrednio do pojemnika w aptekach dostępne są specjalne woreczki na mocz. Woreczki są różne – przystosowane dla dziewczynek, dla chłopców i uniwersalne. Pobierając mocz u dziewczynki warto wyposażyć się także w rivanol oraz jałowe gaziki, za pomocą których przemyjemy wargi sromowe.

3. Dokładna higiena okolic intymnych

Przed pobraniem próbki moczu należy oczyścić okolice intymne wodą z mydłem i dokładnie spłukać. Aby bakterie z odbytu nie przedostały się do cewki moczowej, dziewczynki należy myć od przodu do tyłu, a nie odwrotnie. W przypadku chłopców, o ile to możliwe, należy delikatnie umyć żołądź i ujście cewki moczowej.

4. Jak i kiedy łapać mocz u niemowlaka?

Niemowlę należy położyć w ciepłym pomieszczeniu. Jeżeli próbka ma być pobrana od starszego dziecka, wystarczy poprosić je o kucnięcie bądź ustawienie się przy toalecie. Aby zachęcić malca do siusiania można połaskotać go po plecach w okolicy lędźwiowej. Podobny efekt można uzyskać także odkręcając wodę w kranie lub muskając zimną dłonią stopy niemowlaka. Ważne, aby nie rozpoczynać pobierania próbki od razu, a po ok. 2 sekundach od momentu, gdy dziecko zacznie oddawać mocz. Minimalizujemy wówczas ryzyko przedostania się bakterii i leukocytów z okolic cewki moczowej i skóry do pojemnika.

Zobacz także

5. Pobieranie moczu za pomocą woreczka

Jeżeli nie udało się pobrać próbki moczu bezpośrednio do pojemnika, można skorzystać z woreczków. Zanim woreczek do badania moczu zostanie wyjęty z opakowania należy umyć i osuszyć dłonie. Na etykiecie z zewnątrz opakowania znajduje się instrukcja informująca, jak przykleić woreczek, aby dokładnie przylegał do skóry. Zanim woreczek zostanie przyklejony skóra powinna być osuszona i odtłuszczona. Po przyklejeniu warto sprawdzić czy woreczek nie odstaje i czy jest szczelnie przyklejony. Na tak przymocowany woreczek zakładamy luźno zapiętą pieluchę. U leżących maluchów sprawa nie jest tak skomplikowana, jak u starszych dzieci. Rodzic powinien dopilnować, aby woreczek się nie odkleił lub dziecko go nie przygniotło. Zwykle najbezpieczniejszą opcją jest noszenie niemowlaka na rękach i monitorowanie czy woreczek już się napełnił. Kiedy mocz pojawi się w woreczku, kładziemy dziecko w przewijaku i usuwamy woreczek. Przyda się przy tym pomoc drugiej osoby, ponieważ woreczek trzeba zdejmować ostrożnie, aby mocz się nie wylał. Zawartość należy przelać do pojemnika na mocz lub skleić brzegi woreczka i całość umieścić w szczelnym pojemniku. Próbkę najlepiej dostarczyć do laboratorium w ciągu dwóch godzin od pobrania moczu.

Reklama

Odklejanie woreczka nie jest przyjemne dla dziecka, mimo że trwa zaledwie kilka sekund. Skóra po plastrze jest podrażniona i wymaga szczególnej troski przez kilka najbliższych dni. Po pobraniu moczu okolice, do których przymocowany był plaster dobrze posmarować tłustą, kojącą maścią.