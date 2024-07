Agnieszka Litwin, gwiazda kabaretowej sceny, musiała zmierzyć się ostatnio ze sporym dramatem. Niecały rok temu, członkini kabaretu "Jurki", wykryła u siebie guzka, który okazał się być nowotworem. Po trudnej walce i pobycie w szpitalu, gwiazda odzyskała siłę do działania! Teraz wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". W rozmowie z reporterką "Party.pl", Agnieszka Litwin zdradza jak na prawdę się czuje.

"Taniec z Gwiazdami": Agnieszka Litwin o swojej chorobie

Coraz bliżej do premiery nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", w której nie zabraknie gorących nazwisk oraz tanecznych wrażeń. Wśród gwiazd, które zatańczą na parkiecie zobaczymy między innymi Agnieszkę Litwin. Polska aktorka kabaretowa od lat rozśmiesza miliony Polaków razem z kabaretem "Jurki".

Gwiazda sceny ma za sobą niezwykle trudny rok. Agnieszka Litwin musiała zmierzyć się z nowotworem. We wrześniu ubiegłego roku, aktorka wykryła u siebie guzka. Badania wykazały, że jest on niebezpieczny dla jej życia. W lutym 2022 roku, media obiegła informacja, że gwiazda kabaretowej sceny trafiła do szpitala. Na szczęście Agnieszka Litwin odzyskała siły po wygranej z chorobą nowotworową i postanowiła przeżyć taneczną przygodę w 13. edycji "Tańca z Gwiazdami". Nasza reporterka odwiedziła charyzmatyczną aktorkę na próbie do pierwszego występu. Gwiazda ma do przekazania ważną wiadomość. Zobaczcie sami, co powiedziała w naszym najnowszym wideo!

- Chcę jedną, główną myśl przekazać ludziom. Żebyście nie dawali za wygraną, walczcie do końca! - zaapelowała.

Jak dziś się czuje Agnieszka? Zobaczcie rozmowę z gwiazdą!

