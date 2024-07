Bigos, sałatki i jajka z majonezem, smażona w panierce ryba, ciasta – wszelkie potrawy świąteczne, zarówno te ze Świąt Bożego narodzenia, jak i Świąt Wielkanocnych są bardzo kaloryczne i ciężkostrawne.

Osoby przestrzegające diety muszą bardzo uważać na świąteczne posiłki. Aby nie cierpieć podczas świąt na ból brzucha, żołądka czy zgagę, należy zmodyfikować przepisy i uczynić potrawy lżejszymi i mniej kalorycznymi.

Odchudzone potrawy bożonarodzeniowe

Tradycyjnych potraw bożonarodzeniowych jest aż 12. Trzeba dodatkowo wziąć pod uwagę potrawy zjadane 25 grudnia, czyli w Boże Narodzenie. Do głównych wigilijnych potraw zalicza się m.in.: karpia, rybę po grecku, pierogi z kapustą i grzybami, kapustę z grochem, kutię, czerwony barszcz z uszkami czy kompot. W Boże Narodzenie je się zazwyczaj wędliny i pieczone mięso, ciasta oraz różnorakie sałatki. Co zrobić, aby posiłki podawane w tych dniach były mniej kaloryczne?

Karp: zwykle jest smażony w panierce na oleju. Aby zmniejszyć jego kaloryczność, należy – zamiast smażyć w panierce – upiec karpia w piekarniku z dodatkiem przypraw albo usmażyć na nieprzywierającej patelni.

Ryba po grecku: zamiast podawać panierowaną mąką rybę w towarzystwie smażonej na oleju marchewki, można ugotować przyprawioną rybę na parze w towarzystwie warzyw. W taki sposób ryba po grecku straci ponad połowę zbędnych kalorii.

Sałatki: przy przygotowaniu sałatek należy pamiętać o zamianie majonezu na jogurt naturalny albo musztardę. Jeśli jednak trudno zrezygnować z majonezu, można wykonać go samodzielnie w domu. Do wykonania domowego majonezu potrzebne będzie jajko, musztarda i olej. Te składniki ucieramy aż do połączenia składników i do uzyskania jasnej, gładkiej i jednolitej masy. Taki majonez będzie miał o połowę mniej kalorii od zwykłego majonezu ze sklepu.

Kutia: przyrządzając kutię, warto zmniejszyć ilość dodawanego miodu, a zwiększyć ilość suszonych owoców. Aby kalorii było jeszcze mniej, dodany miód można zamienić na słodki, lecz mniej kaloryczny syrop z agawy.

Pierogi z kapustą i grzybami: pierogi zwykle podaje się smażone. Aby były bardziej lekkie i zawierały mniej pustych kalorii, trzeba podawać je prosto z wody. Dodatków do pierogów, np. tłuszczu ze skwarkami, należy unikać.

Kompot: nie trzeba słodzić kompotu z suszu. Suszone śliwki i jabłka są wystarczająco słodkie.

Odchudzone potrawy Wielkanocne

Najważniejsze w Święta Wielkanocne są jajka. Przygotowuje się z nich jajka faszerowane, sałatkę jajeczną, pastę jajeczną albo tradycyjne jajka w majonezie. Do przygotowania większości z tych dań używa się dużej ilości takich bomb kalorycznych jak majonez albo śmietana. Warto te dwa składniki zamienić na jogurt naturalny albo musztardę. Kaloryczność potraw zmniejszy się wtedy o połowę i osoby będące na diecie bez wyrzutów sumienia będą mogły skosztować przygotowanego poczęstunku.