Marcin Hakiel już oficjalnie rozpoczął przygotowania do świąt ze swoją partnerką i wybrał się razem z ukochaną i swoją córką na zakupy do galerii handlowej. Wydaje się, że zakupy były w pełni udane, a Helenka opuściła sklep z gigantyczną figurką bałwana, który być może będzie świąteczną ozdobą w jej pokoju. Marcin Hakiel tego dnia był w świetnym humorze i nieustannie się uśmiechał do swojej partnerki. Zobaczcie relację z zakupów pary...

Marcin Hakiel z partnerką i córką na zakupach

Wydaje się, że Marcin Hakiel po rozwodzie i rozstaniu z poprzednią partnerką znów jest szczęśliwy. Wszystko za sprawą Dominiki, która wprowadziła do życia tancerza nieco pozytywnego szaleństwa - w mediach społecznościowych para często chwali się kolejnymi zabawami, a czasem nawet odważnymi relacjami, jak zdjęcia spod prysznica zrobione podczas strzyżenia. Para chętnie pojawia się wspólnie na różnego rodzaju premierach i nie zamierza ukrywać swojej relacji. Teraz paparazzi przyłapali Marcina Hakiela na świątecznych zakupach z córką i partnerką. Wygląda na to, że były naprawdę udane...

Para zdecydowała się na zakup kilku świątecznych dekoracji, a najbardziej imponujący prezent wybrała Helenka. Córka Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela zdecydowała się na bałwanka, który z pewnością będzie prezentował się rewelacyjnie w jej pokoju.

Zobaczcie wszystkie zdjęcia Marcina Hakiela i Dominiki. Para na zakupach świetnie się dogadywała i wygląda na to, że nie nudzą się w swoim towarzystwie nawet podczas wyjścia do galerii.