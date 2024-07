Naukę chodzenia na smyczy warto zacząć, kiedy pies jest szczeniakiem. Młody pies ma naturalną potrzebę podążania za swoim właścicielem, więc łatwiej będzie nad nim zapanować. Im starszy pupil, tym bardziej samodzielny - w razie ucieczki, prędzej pobiegnie eksplorować samotnie tereny niż wróci do swojego pana.

Przed pierwszym spacerem warto zadbać o komplet szczepień dla szczeniaka. Naukę chodzenia na smyczy można zacząć w domu, aby oswoić psa z nową sytuacją.

Oswajanie szczeniaka ze smyczą i obrożą

Szczeniakom najlepiej wybierać lekkie obroże z taśmy lub skóry. Metalowe mogą być zbyt ciężkie dla małego psa. Odradza się korzystania ze smyczy automatycznych, przynajmniej na początku. W czasie zwijania wydaje ona z siebie charakterystyczny dźwięk, który może przestraszyć zwierzę. Zanim zacznie się uczyć chodzenia psa na smyczy, trzeba go z nią oswoić. Wystarczy położyć obrożę na ziemi, pozwolić pupilowi ją obwąchać, a następnie powoli założyć mu ją na szyję. Warto wcześniej zmęczyć psa zabawą, wtedy będzie miał miej sił na buntowanie się. Jeśli pies mimo wszystko będzie się wyrywać, trzeba spróbować założyć obrożę ponownie po jakimś czasie, aż do skutku. Warto mieć przy sobie smakołyk, aby nagrodzić zwierzę za dobre zachowanie.

Pierwsze próby zakładania obroży i smyczy

Pierwsze próby chodzenia na smyczy warto podjąć jeszcze w domu. W znanym otoczeniu zwierzę będzie się mniej stresować i rozpraszać. Smycz najlepiej trzymać w miarę luźno, ale w taki sposób, aby pies nie dosięgnął jej zębami. Na próby gryzienia najlepiej zareagować głośnym: „fe!” lub „nie wolno!”.

Przygotowanie do pierwszego spaceru z psem

Do psiej obroży warto przypiąć identyfikator z numerem telefonu właściciela. Od samego początku dobrze jest przyzwyczajać psa, że właściciel wychodzi pierwszy przez drzwi. O ile mieszkając w domu z podwórkiem, nie ma to większego znaczenia, to opuszczając mieszkanie w bloku, uniknie się nieprzyjemnego spotkania z innym, być może agresywnym psem na klatce schodowej.

Chodzenie z psem na smyczy

W czasie pierwszych spacerów warto dać zwierzęciu trochę swobody, jednocześnie nie pozwalając aby smycz była cały czas napięta. Jeśli pies mocno ciągnie za smycz, można przywoływać go np. smakołykami lub odwracać jego uwagę. Na spacer warto wybrać się np. razem z sąsiadem, który ma łagodnego psa, potrafiącego chodzić już na smyczy. Szczeniak będzie brał z niego przykład, a przy okazji zacznie oswajać się, z tym, że na dworze są też inne zwierzęta.