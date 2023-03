Kasia Sokołowska spaceruje po mieście z synem i ukochanym ZDJĘCIA PAPARAZZI

Kasia Sokołowska odkąd została mamą, coraz częściej chwali się rodzinnymi kadrami na Instagramie. Oczywiście na zdjęciach nie brakuje małego Iwo Lwa, który niedawno skończył pięć miesięcy. Ostatnio jurorka "Top Model" spędzała pierwsze święta ze swoją pociechą - z tej okazji nie mogło zabraknąć nowych fotek uroczego malucha. Gwiazda pochwaliła się także pięknymi kadrami ze swoim partnerem. Tylko spójrzcie na tą wspaniałą rodzinę! "Top Model": Kasia Sokołowska pochwaliła się pięknymi zdjęciami z partnerem i synkiem Kasia Sokołowska i jej partner, Artur Kozieja, zostali rodzicami dokładnie 18 lipca 2022 roku. Jurorka "Top Model" na początku nie ujawniała w pełni wizerunku swojego synka, ale jakiś czas temu gwiazda zdecydowała się to zmienić. Od kiedy tylko Kasia Sokołowska po raz pierwszy pokazała Iwo , fani z niecierpliwością czekają na kolejne zdjęcia z uroczym malcem. Tym razem internauci mogą zobaczyć pociechę gwiazdy "Top Model" w świątecznej scenerii. Zobacz także: Katarzyna Sokołowska z partnerem na imprezie! Para rzadko pokazuje się razem Nowe zdjęcia małego Iwo Lwa oczywiście wzbudziły wiele ciepłych emocji wśród internautów. W komentarzach pod nowym postem Kasi Sokołowskiej pojawiło się mnóstwo miłych słów od fanów. Niektórzy z nich twierdzą, że Iwo Lew to wykapany tata! - Śliczny chłopczyk, cały tata choć z pewnością to synek mamusi❣️❣️❣️ - Pani Kasiu cudowne chłopaki.❤️ - Cudny chłopczyk 😍 - Jaki śliczny ten maluszek😍😍😍😍😍 - Cudny maluszek , dużo dużo zdrówka dla całej Waszej rodzinki ❤️ - piszą zachwyceni fani. Zobacz także: Katarzyna Sokołowska pokazała wzruszające zdjęcie z wakacji z synkiem. Mały Iwo to słodziak! My również nie możemy...