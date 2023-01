Klasyczna sukienka, czyli tak zwana mała czarna to podobno must-have każdej kobiecej szafy. To samo dotyczy torebek. Drobna, czarna torebka o klasycznym kształcie to zawsze trafiony zakup, ponieważ ten wzór pasuje do wszystkiego niezależnie od okoliczności. Nic więc dziwnego, że każda marka ubraniowa produkuje swoją własną, małą, czarną torebkę. Joanna Przetakiewicz też zdecydowała się na taką "klasykę gatunku" w swojej szafie, jednak postawiła na model o wartości niejednego świetnego samochodu. Warto było? Joanna Przetakiewicz z torebką za 120 tysięcy złotych, ładnie? Joanna Przetakiewicz nie raz podkreślała, że kocha luksus. W swoich projektach zawsze przemyca doskonale dobrane materiały czy elementy, dzięki którym kobiety mogą poczuć się w jej ubraniach jak prawdziwe damy. Sama nie pozostaje gołosłowna i także dba o to, by jej image, nawet jeśli jest sportowy, został elegancko podkreślony. 53-letnia projektantka mody została przyłapana przez paparazzi podczas załatwiania spraw na mieście. Jak wyglądała jej codzienna stylizacja? Klasycznie, sportowo i bardzo drogo! Zobacz także: Joanna Przetakiewicz sprzedaje swój warszawski apartament. Cena zwala z nóg, ale jest nawet mieszkanko dla służby! Trudno nie zwrócić uwagi na czarną torebkę w rękach projektantki. Joanna Przetakiewicz postawiła na klasyk od Hermesa, francuskiej marki, warty aż 120 tysięcy złotych. Skąd taka cena? Ten piękny, uwielbiany na całym świecie wzór jest wykonany ze skóry aligatora! Joanna Przetakiewicz do bardzo eleganckiej torebki dobrała luźne i niezobowiązujące ubrania. Czarne dresy, czarna, puchowa kurtka i białe adidasy za kostkę tworzą zawsze bezpieczną i robiącą bardzo estetyczne wrażenie, stylizację. Warto zwrócić uwagę na to, że projektantka nie postawiła na żadne ozdoby....