Smycze dla psa dobiera się do funkcji, jaką ma pełnić oraz wielkości psa. Smycze na spacer mogą być regulowane lub krótkie – bez regulacji. Właściciele czworonogów najczęściej wybierają smycze z taśmy, sznurka lub skórzanego rzemienia. Smycze do tresury, treningów i pokazów (tzw. ringówki) najczęściej wykonane są z elastycznej linki polipropylenowej, zakończonej solidnym karabińczykiem lub pętlą.

Reklama

Smycz dobrze jest dobierać do wagi i wielkości psa. Na niektórych smyczach napisane jest, dla jakiej rasy lub do ilu kilogramów są przeznaczone.

Klasyczne smycze bez regulacji: z taśmy, sznurka, skóry, łańcucha

Smycz klasyczna to najczęściej sznurek, taśma, łańcuszek lub skóra, zakończona - z jednej strony, karabińczykiem, a z drugiej – rączką (pętlą). Długość takiej smyczy wynosi zwykle od 120 do 150 centymetrów i pozawala psu na względną swobodę. W przypadku, gdy pupil musi iść przy nodze wystarczy owinąć pętlę wokół nadgarstka, skracając nieco długość taśmy. Takie smycze nie mają regulacji, co może utrudniać podróże z psem i swobodne wybieganie zwierzęcia.

Tradycyjne smycze z regulacją długości: automatyczne i przepinane

Smycz regulowana zakończona jest z obu stron karabińczykiem. Za pomocą metalowych kółek na smyczy można dowolnie regulować jej długość w zależności od potrzeb np. na treningu – wydłużyć, na spacerze – skrócić. Smycze automatyczne rozwijają się na długość od 3 do 8 metrów. A wbudowana w nich blokada pozwala, w każdej chwili, zahamować wydłużanie lub zwijanie.

Zobacz także

Smycz automatyczna, linka czy taśma?

Smycze z taśmy są bardziej wytrzymałe, od automatycznie zwijanych linek, dlatego lepiej sprawdzają się podczas spacerów z dużym i silnym psem. Małe i średnie psy można wyprowadzać na linkach, które mają wbudowany przycisk blokady zwijania linki, umożliwiający regulację długości smyczy.

Smycze niestandardowe: treningowe, ringówki i dla uprawiających sport

Smycze treningowe są cienkie i lekkie a ich długość sięga 15 metrów. Wykorzystywane są do tresury psów. Smycz do joggingu jest idealna dla właścicieli, którzy biegają razem z psem. Człowiek zapina na brzuchu specjalny pas połączony z elastyczną smyczą, z wbudowaną rączką, ułatwiającą utrzymanie psa. Ringówka, czyli smycz przeznaczona do prezentowania psa na wystawie przypomina klasyczną. Różnica polega na tym, że zakłada się ją bliżej uszu psa, a nie na szyi.

Jaka smycz dla szczeniaka i małego psa

Szczeniakom poleca się zakładać smycze z taśmy lub grubej linki, np. w postaci warkocza, ponieważ są odporne na gryzienie i trudno je zniszczyć. Smycz powinna być elastyczna i mieć mały karabińczyk. Dla psów mniejszych ras, które potrafiących już chodzić na smyczy, sprawdzają się też smycze automatyczne – odpowiednio dobrane do wagi pupila.

Jaka smycz dla dużego psa

Właścicielom dużych i niezdyscyplinowanych psów poleca się grube smycze z metalu. Są bardzo wytrzymałe, dlatego ciężko je przerwać, nawet bardzo silnemu zwierzęciu.

Smycz dla psa, który ciągnie

Jeżeli pies szarpie i wyrywa się, najlepiej kupić mu smycz z gumowymi wstawkami. Gumowe obicia na rączce, ochronią właściciela przed otarciami.