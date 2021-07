Nie od dziś wiadomo, że Joanna Krupa kocha zwierzęta i bardzo dba o przestrzeganie ich praw i szacunku do nich. Od pierwszych chwil życia chce zaszczepić również tę bezwarunkową miłość do zwierząt w swojej córeczce, małej Ashy. Modelka pochwaliła się uroczym zdjęciem, na którym możemy zobaczyć jak dziewczynka przebywa w otoczeniu czworonogów. Na pewno obdaruje je taką samą miłością, jak jej mama. Tylko spójrzcie na tą uroczą fotografię! Zobacz także: Joanna Krupa nagrała z córeczką pierwszego Tik Toka! To trzeba zobaczyć Joanna Krupa od 7. miesięcy jest szczęśliwą mamą małej Ashy. Dziewczynka jest dla modelki całym światem, a fani gwiazdy od razu pokochali jej uroczą córeczkę i z niecierpliwością czekają na nowe zdjęcia i filmiki, na których pojawia się Asha. Ostatnio Joanna Krupa świętowała swój pierwszy dzień mamy. W swoim nagraniu modelka podkreśliła, że teraz już wie jak odpowiedzialna jest rola mamy! Teraz rozumiem rolę mamy, jest bardzo odpowiedzialna i ciężka, by dobrze wychować swoje szczęście. Przyznam, że nigdy nie czułam takiej miłości i radości w swoim życiu. Moja Asha jest najlepszym prezentem, jaki mogłam sobie wymarzyć. Życzę wszystkiego najlepszego wszystkim mamom na świecie - powiedziała w swoim nagraniu Joanna Krupa. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że modelka daje swojemu maleństwu wszystko co najlepsze! Od pierwszych chwil życia uczy też malutką Ashę jak postępować ze zwierzakami. Jak wiadomo Joanna Krupa jest bardzo zaangażowana w ochronę praw zwierząt, sama jest też właścicielką kilku czworonogów. Modelka kocha zwierzęta bezwarunkowo i wygląda na to, że chce taką miłość zaszczepić również w swojej córeczce. Na Instagramie gwiazdy pojawiło się nowe zdjęcie, na którym możemy zobaczyć Joannę...