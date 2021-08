Zniesmaczona Olga Kalicka o prowadzeniu dziecka na smyczy: "Czemu ma to służyć?!"

W styczniu Olga Kalicka urodziła synka. Na razie gwiazda nie chce nikomu zdradzać jego imienia, za to chętnie opowiada na swoim Instargramie fankom o macierzyństwie. Dzieli się też doświadczeniami świeżo upieczonej mamy. Odpowiada na pytanie: czy latała w ciąży samolotem i gdzie kupiła ubranka ze słodkim wizerunkiem Kubusia Puchatka. Olga zdradziła także, że już niedługo musi wrócić do pracy. A my dowiedzieliśmy się kiedy! Jej synek będzie miał wtedy niewiele ponad dwa miesiące! Okazuje się, że w drugiej połowie marca, czyli już niebawem aktorka pojawi się na planie „Rodzinki.pl” . Z kim wtedy zostanie w domu jej synek? Olga Kalicka wraca do pracy Od narodzin , czyli od stycznia Olga Kalicka niemal nie rozstaje się z maleństwem. Do tej pory zostawiła go tylko kilka razy pod opieką jego taty lub swojej mamy, kiedy nagrywała dubbingi do bajek. Jednak przed aktorką trudny moment: pod koniec marca będzie musiała wrócić do pracy w Teatrze Kwadrat (gdzie ma etat) i na plan serialu „Rodzinka.pl”. Czy szuka już niani? - Olga może teraz liczyć na pomoc swojej mamy i sióstr, zwłaszcza że nie będzie chodzić do pracy na pełny etat, ale na kilkanaście godzin w miesiącu - twierdzi przyjaciółka aktorki. Na razie Kalicka odrzuca nowe propozycje zawodowe, by mieć jak najwięcej czasu dla synka. Nie chce w najbliższych tygodniach brać nowych zleceń. Razem z partnerem Cezarym przygotowuje się również do przeprowadzki do większego mieszkania. Więcej szczegółów w najnowszym "Fleszu". Zobacz także: Olga Kalicka pierwszy raz pokazała rodzinne zdjęcie. Internauci: "Jaka super rodzinka" Olga Kalicka w styczniu urodziła dziecko.