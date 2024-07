Urlop ojcowski nie jest tym samym, co tzw. „urlop tacierzyński”. Określeniem „urlop tacierzyński” nazywana jest ta część urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzystała matka, a który przejmuje ojciec. Urlop ojcowski jest dobrowolny i trwa 14 dni.

Urlop ojcowski – komu przysługuje i kiedy należy złożyć podanie

Urlop ojcowski przysługuje mężczyznom zatrudnionym na umowie o pracę. Do złożenia podania o urlop ojcowski nie uprawniają umowy cywilno-prawne ani posiadanie własnej działalności gospodarczej. Podania o urlop ojcowski nie może złożyć także pracownik, który pozbawiony jest władzy rodzicielskiej. Urlop ojcowski przysługuje ojcu dziecka niezależnie od urlopu macierzyńskiego matki. Za urlop ojcowski pracownik otrzymuje zasiłek w wysokości 100% pensji. Podanie o urlop ojcowski należy złożyć do pracodawcy co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem urlopu. W innym wypadku udzielenie urlopu zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.

Jak napisać podanie o urlop ojcowski?

Podanie o urlop ojcowski należy złożyć pisemnie. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego pracownikowi. Do podania o urlop ojcowski należy dołączyć oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. W podaniu powinny znaleźć się informacje takie jak:

1. dane pracownika i pracodawcy: dane osoby składającej wniosek – w lewym górnym rogu wniosku; miejscowość, data i miejsce – w prawym górnym rogu; dane pracodawcy oraz adres siedziby miejsca zatrudnienia – w prawym rogu, poniżej miejscowości i daty;

2. prośba o udzielenie urlopu: składając wniosek pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o tym, jaki rodzaj wniosku składa, dlatego konieczne jest umieszczenie adnotacji – wniosek o urlop ojcowski. Adnotację należy umieścić poniżej danych pracodawcy, na środku strony. Pierwszy akapit podania o urlop ojcowski powinien zawierać prośbę o to, by pracodawca udzielił urlopu ojcowskiego. Tutaj należy dołączyć także informacje o tym jak długo będzie trwał urlop ojcowski (konkretne daty – początek i koniec urlopu) oraz podać dane dziecka – imię, nazwisko i datę urodzenia.

Pierwszy akapit podania o urlop ojcowski mógłby wyglądać następująco:

W związku z narodzinami mojego syna/córki (imię, nazwisko) urodzonego (data urodzenia dziecka), zwracam się z prośbą o udzielenie przysługujących mi 14 dni urlopu ojcowskiego w okresie (data rozpoczęcia i zakończenia).

3. W drugim akapicie podania należy złożyć oświadczenie, że ojciec dziecka nie pobierał jeszcze zasiłku macierzyńskiego za urlop ojcowski.

Drugi akapit mógłby brzmieć:

Jednocześnie oświadczam, że nie pobierałem dotąd zasiłku macierzyńskiego za urlop ojcowski.

Na koniec wniosek należy własnoręcznie podpisać. Urlop ojcowski należy wykorzystać zanim dziecko ukończy 12 miesiąc życia.