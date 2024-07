Urlop ojcowski – ile trwa i komu przysługuje?

Urlop ojcowski trwa 14 dni kalendarzowych następujących po sobie, nie można go dzielić na części. Do urlopu wliczają się także dni wolne od pracy i święta, co warto mieć na uwadze, planując termin urlopu. Urlop jest całkowicie płatny, a niewykorzystany – przepada.