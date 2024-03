Karolina Gilon już nic nie ukrywa. Mimo że fani od dawna domyślali się, z kim spotyka się prowadząca "Love Island" to dopiero teraz postanowiła potwierdzić te doniesienia. Teraz Karolina Gilon pokazała, jaki prezent podarowała ukochanemu. Zobaczcie sami!

Karolina Gilon na "Love Island" znalazła miłość mimo że nie była uczestniczką, a prowadzącą show. Szczęśliwcem okazał się być Mateusz, który podczas programu doszedł do finału z Sandrą Dorsz. Na ogłoszenie tej radosnej nowiny poprzez Instagram Karolina wybrała dzień urodzin Mateusza:

Mama zawsze mówiła, że jak mnie strzeli to w najmniej oczekiwanym momencie.. I że będę wiedziała... tak jest.. wiem:) i wiem też, że dziś urodziny obchodzi osoba która w ciągu kilku miesięcy stała się moim najlepszym ziomkiem, przyjacielem, wsparciem, oaza spokoju, kochankiem, kompanem do podróży i wszystkich innych szaleństw :) i mimo, że obchodzi dziś parę wiosen mniej niż ja mam na swoim koncie to wiem, że trafiłam na dojrzałego faceta, który daje mi święty spokój, o jakim zawsze marzyłam w relacji. Dzięki Mati, że jesteś. I bądź jak najdłużej

- napisała na swoim Instagramie.