Buty snowboardowe powinny ściśle przylegać do stopy, szczególnie w okolicach pięty. Nie należy kupować obuwia o rozmiarze większym niż buty do chodzenia, ponieważ obuwie snowboardowe dość szybko się rozchodzi. Początkujący powinni wybrać buty miękkie, z flexem 1-4, a bardziej zaawansowani nawet z flexem 10.

Podczas jazdy na desce balansuje się całym ciałem, a dzięki dopasowanym butom poprawia się panowanie nad sprzętem. Stabilne obuwie ułatwia wykonywanie trików na desce. Zwiększa też komfort jazdy i ogranicza ryzyko kontuzji.

Jak dobrać rozmiar butów snowboardowych?

Buty snowboardowe już po kilku wizytach na stoku rozluźniają się w okolicach pięty. Z tego powodu zaleca się zakup dopasowanych butów. Przy oglądaniu obuwia warto zwrócić uwagę czy zostało wyposażone w dodatkowe wzmocnienia (np. szwy) szczególnie przy pięcie. Dzięki nim buty zmienią swoją wielkość w mniejszym stopniu. Stabilne trzymanie zapewnią także paski ściągające lub podwójne sznurówki. Natomiast gruba i miękka wkładka przyspiesza rozchodzenie się butów. Jeśli chcemy je kupić, należy sięgnąć po model o pół rozmiaru mniejszy niż kupowane zazwyczaj buty do chodzenia.

Jak mierzyć buty snowboardowe?

Obuwie snowboardowe należy mierzyć na zwykłą skarpetę. But do jazdy na desce składa się z części zewnętrznej i wewnętrznej, dlatego cieplejsza niż zwykle skarpeta nie jest potrzebna. Po zawiązaniu butów najlepiej przyjąć pozycję, w jakiej jeździ się na desce, tj. nieco ugiąć nogi w kolanach i pochylić się do przodu. Pięta nie może oderwać się od podeszwy buta - jeśli tak się dzieje oznacza to, że buty są za duże. Ucisk przy palcach stóp to sygnał, że należy kupić obuwie o pół lub nawet cały rozmiar większe.

Twardość butów snowboardowych

Oto garść informacji o twardości butów snowboardowych, które warto znać:

twardość butów do jazdy na desce oznacza się w dziesięciostopniowej skali, tzw. flexach - im wyższa wartość flexa (np.8/10), tym buty są twardsze;

buty snowboardowe damskie są z reguły lżejsze niż modele przeznaczone dla mężczyzn;

z czasem obuwie nieco mięknie, jeśli ktoś potrafi już jeździć na desce, powinien wybrać buty minimalnie twardsze, niż być powinny;

początkujący snowboardziści powinni sięgnąć po miękkie buty, oznaczone numerami 1-4; to lekkie modele;

dla nieco bardziej zaawansowanych jeźdźców polecane są buty z flexem 4-6;

flex powyżej 6 jest przeznaczony dla doświadczonych wielbicieli desek;

twarde buty powinny być wyposażone w 3 lub nawet 4 klamry zapinające, które usztywniają nogę;

im twardsze buty, tym lepiej chronią staw skokowy, kostki oraz kości śródstopia, wywołują jednak większy nacisk na kolana niż buty miękkie.

Budowa butów snowboardowych

Buty snowboardowe składają się z buta wewnętrznego, czyli wkładki i buta zewnętrznego. Ważne, aby obie części były dobrze dopasowane do stopy.

Wkładka usztywnia piętę i kostkę. Powinna idealnie przylegać do stopy. Umożliwi to system sznurowania lub zapinania, który jest oddzielony od buta zewnętrznego.

Materiał termoformowalny zapewnia dokładniejsze dopasowanie wkładki do stopy.

Wkładka wykonana z laminatu zmniejsza potliwość stóp. W sklepach są też dostępne wkładki antybakteryjne.

But wewnętrzny powinien być wyjmowany, aby można go było łatwo uprać i wysuszyć.

Dobrze, aby zewnętrzny but był sznurowany, co pozwoli na lepsze ułożenie go na stopie. Inne metody związywania obuwia też się sprawdzą, ważne aby je przymierzyć i czuć się komfortowo.

Język buta powinien przylegać do stopy, aby śnieg nie dostał się do wnętrza.

Wzorki, tzw. rowki, w podeszwach powinny być dość płytkie, by nie utrudniały wpięcia buta w wiązanie.

