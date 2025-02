Iwona Marivo to polska przedsiębiorczyni i osobowość medialna, znana głównie z udziału w programie "Zakup w ciemno" emitowanym na antenie TTV. W programie tym uczestnicy licytują palety niespodzianki, nie wiedząc, co dokładnie się w nich znajduje, co stanowi zarówno ryzyko, jak i szansę na zysk.

Poza działalnością telewizyjną, Iwona prowadzi własny sklep internetowy Marivo.pl, gdzie oferuje różnorodne produkty, w tym artykuły gospodarstwa domowego oraz zestawy "zakup w ciemno", nawiązujące do formatu programu.

Jest również aktywna w mediach społecznościowych, zwłaszcza na platformach takich jak TikTok i Instagram, gdzie dzieli się z obserwatorami kulisami swojej pracy oraz relacjami z licytacji. Na TikToku publikuje filmy ukazujące emocje towarzyszące odkrywaniu zawartości zakupionych palet oraz omawia strategie licytacji.

Dzięki swojej charyzmie i przedsiębiorczości, Iwona Marivo zdobyła szerokie grono odbiorców, którzy śledzą jej poczynania zarówno w telewizji, jak i w internecie. Nic więc dziwnego, że stacja TTV zaprosiła ją do udziału w kolejnym hitowym programie, czyli "99-gra o wszystko".

Z Iwoną Marivo mieliśmy okazję porozmawiać podczas nagrań do programu "99-gra o wszystko", jednak oczywiście nie mogło też zabraknąć tematu jej udziału w "Zakupie w ciemno". Iwona uchyliła nam rąbka tajemnicy i wyznała, co jej zdaniem jest najważniejsze w tym programie, aby osiągnąć sukces.

W ,,Zakupie w ciemno'' najważniejsze jest rywalizacja, ale też podejmowanie tego ryzyka, bo jeśli ktoś nie podejmuje ryzyka, ma limit na 5 tysiącach, to nigdy nic nie wygra. A ja już tak wpadłam w to uzależnienie od tych licytacji, że potrafię nawet 50 tysięcy dać, ale to już jest naprawdę, to już jest jechanie po bandzie.

- wyznała Iwona