Rozciąganie dynamiczne, jak przygotować się do treningu i uniknąć kontuzji

Rozciąganie dynamiczne, inaczej stretching dynamiczny, to rodzaj ćwiczeń rozgrzewających polegajacych na naciągnięciu mięśnia i szybkim jego powrocie do naturalnej pozycji. W odróżnieniu od tradycyjnego rozciągania statycznego, stretching dynamiczny nie osłabia siły mięśni, a rozgrzewa je, pobudza i zwiększa ich wydajność. Ponadto zapewnia odpowiednie dotlenienie organizmu, co może znacząco zwiększyć wydolność podczas treningu właściwego.