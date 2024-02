Podczas ramówki Polsatu wszystkie oczy zwrócone były na Dode. Wokalistka od ponad dwóch dekad cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i rok rocznie wie, jak podkręcić temperaturę wokół siebie. Na wiosennej ramówce Polsatu pojawiła się w drapieżnym wydaniu. Sami przyznajcie, że motyw zwierzęcy pasuje do niej idealnie.

Drapieżna Doda na wiosennej ramówce Polsatu 2024

Ostatnie lata w Polsacie zdecydowanie należały do Dody. W ramówce Polsatu nie brakowało reality show z jej udziałem. Od "12 kroków do miłości" po "Doda. Dream Show", który był spełnieniem jej zawodowego marzenia. Wraz z ekipą Polsatu udało jej się stworzyć trasę koncertową "Aquaria Tour", a przygotowania były dokumentowane we wcześniej wspomnianym programie. Z koncertów na żywo powstał zapis wideo, który już 15 lutego będzie dostępny na platformie PolsatBox. Data publikacji nie jest przypadkowa, ponieważ właśnie wtedy wypadają 40. urodziny piosenkarki.

Zapis z "Aquaria Tour" i "Doda. Dream Show" to niezapomniane materiały upamiętniające zakończenie ważnego etapu w karierze Dody. Koncertem w Gdańsku w ramach tej trasy zakończyła przygodę z koncertowaniem. Dody nie mogło zabraknąć na promocji wiosennej ramówki Polsatu.

Fot. Pawel Wodzynski/East News Fot. Pawel Wodzynski/East News

Na wiosennej ramówce Polsatu Doda pojawiła się w kreacji, której motywem przewodnim były zwierzęce wzory. Pozowała w futrze w panterkę oraz równie drapieżnej mini sukience. Do całości dobrała czarne kozaki z futrem. To nie pierwszy raz kiedy tej zimy zdecydowała się na taki model. Wygląda na to, że taki typ obuwia to jej ulubieniec sezonu.

Fot. Pawel Wodzynski/East NewsN/z: Dorota Rabczewska Fot. Pawel Wodzynski/East News

Doda zaprezentowała również odświeżony kolor włosów. Tym razem postawiła na ciasne upięcie, słoneczne okulary, które dodały jej powagi a także ogniście czerwone usta. Zobaczcie, jak prezentowała się na ściance królowa polskiej sceny.

Fot. Pawel Wodzynski/East News Fot. Pawel Wodzynski/East News