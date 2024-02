Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" to ulubieńcy widzów. Para nie zdecydowała się jeszcze na wspólne zamieszkanie i na ten moment odwiedzają się co drugi weekend. Z relacji wynika, że ostatnią niedzielę Dorota spędziła sama, a teraz zamieściła kolejne zdjęcie bez ukochanego Waldemara.

Reklama

Dorota i Waldemar spędzają ostatnie dni osobno

Mimo, że emisja programu "Rolnik szuka żony" dobiegła końca, Waldemar i Dorota nadal pozostają w szczęśliwej relacji. Ostatnio chwalili się wspólnym wyjazdem w góry, który okazał się wyjazdem urodzinowym Doroty. Od pewnego czasu para nie zamieszcza jednak wspólnych zdjęć i fani na pewno zastanawiają się czy relacja ulubieńców z programu "Rolnik szuka żony" uległa zmianie. Najnowsze zdjęcie Doroty również może dać do myślenia.

W poniedziałek z samego rana Dorota zamieściła zdjęcie w relacji na Instagramie, na którym życzy wszystkim odbiorcom "Miłego Poniedziałku". Jest to jednak zastanawiające, że kolejny raz kobieta decyduje się na zamieszczenie zdjęcia bez ukochanego Waldemara. Fani mogą czuć się zaniepokojeni faktem, że miniony weekend para również spędziła osobno. To na pewno za sprawą tego, że jest to związek na odległość, a zakochanych dzieli aż 300km.

Mamy nadzieję, że zbliżający się weekend Waldemar i Dorota spędzą razem i uspokoją fanów dodając wspólne zdjęcie bądź nagranie wideo.

Zobacz także: Waldemar z "Rolnik szuka żony" przekazał nowinę. Chodzi o Dorotę!

Zobacz także

Przypominamy, że para poznała się w programie "Rolnik szuka żony", a ich relacja początkowo nie była tak oczywista. Waldemar najpierw wybrał Ewę, ale po dłuższym zastanowieniu zmienił swój wybór i szukał miłości w ramionach Doroty, która chętnie otworzyła przed nim swoje serce. Od tamtego momentu para pozostaje w szczęśliwym związku.

Śledzicie losy uczestników 10. edycji "Rolnik szuka żony"?

Reklama

Zobacz także: Klaudia z "Rolnika" pokazała, jak rozpieszcza ją Valentyn. Taki mężczyzna to skarb!

@bully_b33