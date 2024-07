Ile kosztuje test ciążowy? Średnia cena wynosi 13 zł. Sprawdzamy, które firmy są najpopularniejsze i ile możesz zapłacić za ich produkty.

Reklama

Rodzaje testów

Na rynku są dostępne trzy rodzaje testów – paskowe, płytkowe i strumieniowe. Dwa pierwsze wymagają zebrania moczu w specjalnym pojemniku. Test paskowy należy na krótką chwilę zamoczyć w naczyniu, natomiast na test płytkowy aplikuje się pobraną z pojemnika kroplę moczu za pomocą pipety. Inaczej działają testy strumieniowe i są one przez to wygodniejsze oraz szybsze w użyciu. Umieszcza się po prostu ich końcówkę w strumieniu moczu, którego nie trzeba już nigdzie gromadzić. Stąd też te ostatnie są najdroższe.

Od czego zależy cena?

Na cenę testu wpływa nie tylko jego rodzaj, ale również marka i miejsce zakupu. Dostać je można nie tylko w aptekach, ale i większych supermarketach czy drogeriach, a nawet w sprzedaży internetowej, stąd bardzo duże wahania cenowe. Można przyjąć, że średnio jest to wydatek rzędu 7–13 zł, choć zdarzają się produkty, które znacznie przekraczają tę cenę.

Ceny najpopularniejszych testów ciążowych

Testy paskowe najczęściej są dostępne w zestawach po kilka sztuk. Najpopularniejsze są produkty firmy LH Test. Opakowanie zawierające 5 pasków kosztuje od 25 do 27 zł. Jeśli chodzi o testy płytkowe, wybór jest bardzo szeroki. Bobo-test można kupić za średnio 8,5 zł. Blue Cross Bio-Medical, Amil i Genexo Quixx Duo są w podobnej cenie. Cena Phamatech Pre-Testu zbliża się natomiast do 12 zł. Test strumieniowy firmy Komfort kosztuje ok. 5,5 zł, natomiast za tego samego typu produkt z serii Bobo-test trzeba zapłacić 16 zł. Pink Express Test w najtańszych aptekach można nabyć już za 4,5 zł, ale taki sam w tych droższych sprzedawany jest już w cenie 14 zł.