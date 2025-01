Natalia Rybicka, znana aktorka, dołącza do obsady "Przyjaciółek" i właśnie ogłosiła radosną nowinę! Podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu pojawiła się na ściance w dopasowanej sukience, eksponując ciążowy brzuszek.

Natalia Rybicka spodziewa się dziecka. Spektakularne wejście na ściankę

Wiosenna ramówka Polsatu to wydarzenie, które przyciąga wiele gwiazd i celebrytów związanych ze stacją. Jednak to właśnie Natalia Rybicka skradła całe show, prezentując się w eleganckiej, obcisłej kreacji, która podkreślała jej rosnący ciążowy brzuszek. Jej wejście na czerwony dywan było pełne klasy i wdzięku. Rybicka promieniała szczęściem, a jej uśmiech nie znikał z twarzy. Fotografowie natychmiast skierowali na nią obiektywy, a zdjęcia aktorki w ciąży błyskawicznie obiegły internet.

Stylizacja gwiazdy była perfekcyjnie dobrana – elegancka, ale jednocześnie podkreślająca jej naturalny blask. To pierwsze publiczne wystąpienie aktorki w zaawansowanej ciąży.

Z kim jest związana Natalia Rybicka?

Natalia Rybicka od kilku lat jest związana z Michałem Sobocińskim, operatorem filmowym i synem znanej aktorki Hanny Mikuć. Para zaczęła spotykać się w 2017 roku, a trzy lata później Michał oświadczył się aktorce podczas romantycznego wyjazdu do Wenecji.

Ich związek rozwijał się z dala od medialnego szumu, ale w 2022 roku powitali na świecie córkę, Helenę. To wydarzenie jeszcze bardziej zbliżyło ich do siebie, choć wciąż pozostawali daleko od blasku fleszy. Rybicka skupiła się na macierzyństwie, rzadziej pojawiając się na branżowych imprezach. W 2023 roku Rybicka i Sobociński wzięli sekretny ślub na Sycylii, utrzymując ceremonię w tajemnicy przed mediami. Teraz Natalia Rybicka ponownie zaskoczyła fanów – podczas prezentacji ramówki Polsatu pojawiła się na ściance z widocznym ciążowym brzuszkiem, ogłaszając, że spodziewa się drugiego dziecka.

Gdzie grała Natalia Rybicka, nowa gwiazda "Przyjaciółek"

Natalia Rybicka to polska aktorka, która zadebiutowała w filmie w wieku 14 lat. W swojej karierze zagrała w wielu dramatach, komediach, thrillerach oraz licznych serialach telewizyjnych. Wystąpiła m.in. w filmach takich jak "Żurek" (2003), "Chrzest" (2010) czy "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy" (2015). Widzowie mogli ją również zobaczyć w serialach "Odwróceni" (2007) oraz "Blondynka" (2016–2019). Choć nie była wcześniej związana z serialem "Przyjaciółki", w 25. sezonie dołącza do obsady i wcieli się w postać, która wywróci życie głównych bohaterek do góry nogami.

Jej zawodowe osiągnięcia od lat są doceniane przez widzów i krytyków, ale teraz oczy wszystkich zwrócone są na jej życie prywatne. Podczas oficjalnej prezentacji ramówki Polsatu Rybicka ogłosiła radosną nowinę – spodziewa się dziecka!

