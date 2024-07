Dolegliwości z kręgosłupem można potęgować lub łagodzić poprzez spanie w konkretnej pozycji. Pozycje do snu wpływają też na stan skóry twarzy, przyspieszając bądź opóźniając powstawanie zmarszczek. Odpowiednie ułożenie ciała podczas spania może pomóc też osobom cierpiącym na zgagę.

Reklama

Najlepszym wyborem dla zdrowia jest spanie w pozycji na plecach

Doktor Hooman Melamed, chirurg-ortopeda pracujący w the DISC Sports & Spine Center w Los Angeles, uważa, że pozycje do snu mają bardzo duże znaczenie dla zdrowia (zobacz badania). Gdy śpimy na plecach, nasz kręgosłup nie jest dodatkowo obciążony. Ponadto prawidłowo dobrana poduszka sprawia, że kręgosłup na całej długości może przybrać naturalną pozycję. Dzięki temu sen jest lepszej jakości. Pozycja do snu na plecach sprawdza się również w przypadku osób zmagających się z bólem żuchwy czy bólem karku, a także z bólem biodra. Kluczowy w takich wypadkach jest dobór poduszki o właściwej wysokości. Aby zlikwidować ból żuchwy, czasem wystarczy spać na plecach z poduszką pod karkiem. Pozycja do snu na plecach zmniejsza tempo powstawania zmarszczek, ponieważ skóra nie odciska się od poduszki ani nie odkształca (zobacz badania). Wadą spania na plecach jest chrapanie, które w tej pozycji pojawia się najczęściej, podobnie jak bezdech senny (zobacz więcej).

Pozycja do snu na boku – przy zgadze, bólu pleców, zatok i dla osób perfekcyjnie zdrowych

Idealna, gdy nic nam nie dolega, jest pozycja do snu na boku. Spanie na lewym boku jest też zalecane kobietom w ciąży, aby przepływ krwi był przez cały czas wystarczający, by dziecku nie zabrakło tlenu ani substancji odżywczych. Pozycja do snu na lewym boku pomaga osobom cierpiącym na zgagę. Na boku można spać także w przypadku bólu kręgosłupa, gdy leżenie na plecach nie pomaga. Wówczas między nogami powinny się znaleźć poduszki, tak by żadne biodro nie wysuwało się do przodu i by kręgosłup mógł przyjąć naturalną dla siebie pozycję. Taka pozycja, ale z zabezpieczeniem poduszkami i barków, i ud, daje dobre efekty także przy bólu barków. Negatywną stroną spania na boku jest zaburzony przepływ krwi i nacisk na mięśnie i nerwy, co może prowadzić do drętwienia rąk czy nóg i bólu karku (zobacz więcej).

Najgorsza opcja do wyboru – pozycja do snu na brzuchu

Pozycja do snu na brzuchu co prawda rozwiązuje problem chrapania i bezdechu sennego, ale źle wpływa na stan kręgosłupa, mięśni i nerwów wokół niego. Leżąc na brzuchu, ustawiamy swój kręgosłup w pozycji nienaturalnej. Jest on napięty zwłaszcza w dolnej części. Zatem jeśli zbyt długo pozycja pozostanie bez zmian, np. przez całą noc, to rano i w dalszej perspektywie, może powodować dolegliwości bólowe pleców, karku i szyi. Dolegliwości z kręgosłupem można potęgować lub łagodzić poprzez spanie w konkretnej pozycji. Pozycje do snu wpływają też na stan skóry twarzy, przyspieszając bądź opóźniając powstawanie zmarszczek. Odpowiednie ułożenie ciała podczas spania może pomóc też osobom cierpiącym na zgagę.

Najlepszym wyborem dla zdrowia jest spanie w pozycji na plecach

Doktor Hooman Melamed, chirurg-ortopeda pracujący w the DISC Sports & Spine Center w Los Angeles, uważa, że pozycje do snu mają bardzo duże znaczenie dla zdrowia (czytaj więcej o badaniach). Gdy śpimy na plecach, nasz kręgosłup nie jest dodatkowo obciążony. Ponadto prawidłowo dobrana poduszka sprawia, że kręgosłup na całej długości może przybrać naturalną pozycję. Dzięki temu sen jest lepszej jakości. Pozycja do snu na plecach sprawdza się również w przypadku osób zmagających się z bólem żuchwy czy bólem karku, a także z bólem biodra. Kluczowy w takich wypadkach jest dobór poduszki o właściwej wysokości. Aby zlikwidować ból żuchwy, czasem wystarczy spać na plecach z poduszką pod karkiem. Pozycja do snu na plecach zmniejsza tempo powstawania zmarszczek, ponieważ skóra nie odciska się od poduszki ani nie odkształca (więcej o badaniach). Wadą spania na plecach jest chrapanie, które w tej pozycji pojawia się najczęściej, podobnie jak bezdech senny (o szczegółach czytaj tutaj).

Zobacz także

Pozycja do snu na boku – przy zgadze, bólu pleców, zatok i dla osób perfekcyjnie zdrowych

Idealna, gdy nic nam nie dolega, jest pozycja do snu na boku. Spanie na lewym boku jest też zalecane kobietom w ciąży, aby przepływ krwi był przez cały czas wystarczający, by dziecku nie zabrakło tlenu ani substancji odżywczych. Pozycja do snu na lewym boku pomaga osobom cierpiącym na zgagę. Na boku można spać także w przypadku bólu kręgosłupa, gdy leżenie na plecach nie pomaga. Wówczas między nogami powinny się znaleźć poduszki, tak by żadne biodro nie wysuwało się do przodu i by kręgosłup mógł przyjąć naturalną dla siebie pozycję. Taka pozycja, ale z zabezpieczeniem poduszkami i barków, i ud, daje dobre efekty także przy bólu barków. Negatywną stroną spania na boku jest zaburzony przepływ krwi i nacisk na mięśnie i nerwy, co może prowadzić do drętwienia rąk czy nóg i bólu karku (więcej).

Najgorsza opcja do wyboru – pozycja do snu na brzuchu

Pozycja do snu na brzuchu co prawda rozwiązuje problem chrapania i bezdechu sennego, ale źle wpływa na stan kręgosłupa, mięśni i nerwów wokół niego. Leżąc na brzuchu, ustawiamy swój kręgosłup w pozycji nienaturalnej. Jest on napięty zwłaszcza w dolnej części. Zatem jeśli zbyt długo pozycja pozostanie bez zmian, np. przez całą noc, to rano i w dalszej perspektywie, może powodować dolegliwości bólowe pleców, karku i szyi.