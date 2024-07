Zapotrzebowanie na sen jest sprawą bardzo indywidualną. Jeśli dziecko sypia krótko, warto skonsultować się z psychologiem dziecięcym – być może jest to jego indywidualna norma, ale może to być również objaw problemów zdrowotnych.

Ile powinno spać dziecko – normy książkowe a rzeczywistość

Istnieją normy, które podają optymalny czas snu dziecka. Uzależniają one czas snu od wieku dziecka:

noworodek – od 17 do 20 godzin na dobę. Sen pozwala dziecku oswoić się z nową rzeczywistością: niższą temperaturą, bodźcami dźwiękowymi i wzrokowymi, trawieniem;

dziecko 6-9-miesięczne – 14 godzin na dobę;

dziecko roczne – 14 godzin na dobę (12 w nocy, 2 w dzień).

Roczne dziecko warto uczyć regularnego snu, aby organizm przyzwyczaił się, kiedy jest czas na sen, kiedy na posiłek, a kiedy na zabawę. Mama może wreszcie przespać całą noc, ponieważ nie ma już potrzeby wstawania i karmienia dziecka nocą (należy jednak odzwyczajać dziecko od karmienia nocą stopniowo). Konfrontacja z rzeczywistością niejednokrotnie podważa normy książkowe. Jeśli weźmie się pod uwagę pięcioro rocznych dzieci, to każde z nich może przesypiać inną liczbę godzin i każde będzie zdrowe. Najważniejsza jest obserwacja dziecka – jeśli ma dużo energii i apetyt, to nie masz powodów do niepokoju. Najlepiej wszelkie obawy skonsultować z lekarzem.