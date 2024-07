Koszulki nocne i pidżamy – w jakich najlepiej spać?

Przy wyborze koszulki nocnej lub pidżamy najlepiej kierować się przede wszystkim materiałem z jakiego jest wykonana. Najwygodniejsza jest piżama bawełniana i przewiewna. Ważne jest, by kobieta zwracała uwagę na to jak na niej leży koszulka nocna i by strój na noc nie uciskał ciała.