W marcu 2022 roku Marcin Hakiel ogłosił, że jego małżeństwo z Katarzyną Cichopek się rozpadło. Początkowo para milczała na temat rozstania, jednak z czasem na jaw wyszła niewierność i romans byłej już prowadzącej „Pytanie na śniadanie” z Maciejem Kurzajewskim. Na gwiazdę „M jak miłość” spadła fala hejtu, a media rozpisywały się o jej nowym partnerze. Później w centrum uwagi nalazło się życie uczuciowe tancerza, który rzucił się w wir randek. Po krótkim związku z pewną Dominiką choreograf wszedł w bliską relację z kobietą o tym samym imieniu. Dzisiaj para już się nie ukrywa. Mogliśmy zobaczyć ich na imprezach branżowych i w „Tańcu z gwiazdami”. Instruktor tańca i jego wybranka są już zaręczeni. Ślub coraz bliżej? Dominika się wygadała.

Narzeczona Marcina Hakiela zdradziła, jak ma wyglądać ich ślub

Choć po głośnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek i późniejszym nieudanym związku, fani martwili się o Marcina Hakiela, wydaje się, że obawy były mocno przesadzone. Choreograf w wielkim stylu wrócił do „Tańca z gwiazdami” i znów znalazł się w świetle reflektorów, choć musiał przedwcześnie pożegnać się z tanecznym show ze względu na rezygnację Dagmary Kaźmierskiej. Marcin Hakiel jednak nie przejmuje się końcem przygody w "Tańcu z Gwiazdami". Dobrze dzieje się również w jego życiu osobistym. Tancerz mógł liczyć na wsparcie swojej obecnej partnerki, która pojawiała się w studiu Polsatu. Na widowni były też jego dzieci. Dominika kilka razy udzieliła wywiadu z ukochanym. Widzieliśmy ją również na nagraniu zaraz po wiadomości o odejściu Hakiela i Kaźmierskiej.

Dwa miesiące temu dowiedzieliśmy się, że relacja tancerza i Dominiki rozwija się bardzo dynamicznie. Para jest już zaręczona. Hakiel wygadał się na łamach „Faktu” podczas treningu z Kaźmierską. Najwyraźniej gwiazdor i jego wybranka planują swoją ceremonię. Ostatnio kobieta się trochę wygadała.

Jeden z internautów zapytał partnerkę Marcina Hakiela, czy woli ślub kościelny, czy może jednak cywilny. Dominika odpowiedziała fance i przy okazji ujawniła, w jakich okolicznościach chce powiedzieć „tak” tancerzowi. Szykuje się egzotyczny wyjazd?

Najlepiej gdzieś na plaży daleko, daleko… - napisała na Instagramie.

Chyba nie ma już wątpliwości co do tego, że związek tancerza to coś poważnego. Niedawno partnerka Marcina Hakiela odpowiedziała na pytanie o jego byłą. Wygląda na to, że Dominika nie jest zazdrosna o Katarzynę Cichopek i nie ma problemu z przeszłością narzeczonego. Myślicie, że Marcin Hakiel i Dominika pobiorą się już w tym roku?

