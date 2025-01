Roksana Węgiel i Kevin Mglej to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zakochani chętnie publikują w sieci wspólne kadry i dzielą się z fanami swoją codziennością. Tym razem to 20-letnia artystka pokusiła się o opublikowanie nowej fotki i ... wszystko wyszło na jaw. Roksana Węgiel dotychczas nikomu o tym nie mówiła!

Roksana Węgiel ujawniła swój sekret

Roksana Węgiel szturmem podbiła polski show-biznes i aktualnie jest jedną z topowych gwiazd. Uwagę mediów przyciąga nie tylko jej imponująca kariera, ale również życie prywatne. 20-latka w minione wakacje wzięła bowiem ślub ze swoim osiem lat starszym ukochanym Kevinem Mglejem i nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa, co zresztą widać po jej relacjach na Instagramie, gdyż często przewija się na nich jej mąż.

Roksana Węgiel na Instagramie śledzi imponująca liczba osób, bo aż 1,5 miliona. 20-latka stara się na bieżąco pokazywać, co u niej słychać i często dzieli się nowymi fotkami. Tym razem na jednej z fotografii wyszedł na jaw do tej pory dobrze skrywany sekret Roxi... Na odsłoniętym brzuchu artystki widoczny jest bowiem subtelny tatuaż - drobny napis umieszczony tuż przy żebrach! 20-latka dotychczas nie chwaliła się nową "dziarką", dlatego może on zaskoczyć wiele osób. Co ciekawe to nie pierwszy tatuaż młodej artystki. Roksana Węgiel jakiś czas temu zrobiła sobie tatuaż dla Kevina, z pierwszą literą jego imienia.

Historia miłości Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Roksana Węgiel i Kevin Mglej, poznali się we wrześniu 2022 roku w studiu nagraniowym podczas pracy nad albumem "13+5". Ich znajomość szybko przerodziła się w głębsze uczucie, mimo różnicy wieku wynoszącej osiem lat. Para musiała zmierzyć się z krytyką społeczną, ale ich związek stał się przykładem miłości, która potrafi przezwyciężyć trudności. W marcu 2024 roku Roksana i Kevin wzięli ślub cywilny. Kilka miesięcy później, w sierpniu 2024 roku, powiedzieli sobie sakramentalne "tak" podczas uroczystości w kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni na Podkarpaciu.

Ślub kościelny młodej artystki wywołał duże zainteresowanie mediów i fanów. Pomimo różnorodnych reakcji ze strony opinii publicznej, para podkreślała swoje wzajemne wsparcie i miłość. Kevin, jako producent muzyczny, odegrał kluczową rolę w rozwoju kariery Roksany, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Ich historia stała się inspiracją dla młodych ludzi, pokazując, że prawdziwe uczucie może pokonać wszystkie bariery. Dziś wspólnie planują przyszłość, koncentrując się na rozwoju artystycznym i rodzinnym.

